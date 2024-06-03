«Зіграв понад 200 ролей»: На 85 році життя помер народний артист Анатолій Толок

Толок також знімався у фільмах та серіалах. У 2011 році він зіграв у телесеріалі «Провокатор» та знімався у фільмі «Маестро»

Анатолій Толок працював у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша з 1966-го року

У неділю, 2 червня, помер народний артист України й актор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша Анатолій Толок. Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та директор Херсонського театру Олександр Книга.

«Безжальний час забирає найкращих. Сьогодні далеко від рідного міста пішов у засвіти народний артист України, легенда театрального Херсона Анатолій Степанович Толок», – повідомив Олександр Книга.

За словами Прокудіна, глядачі щиро цінували талант Анатолія Степановича. Він був одним з улюблених та провідних акторів театру.

Анатолій Толок народився 29 вересня 1939 року. У Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша працював майже 60 років – з 1966-го.

За цей час Анатолій Степанович зіграв понад 200 ролей. Кожна із них ставала значущою подією в театральному житті Херсонщини, завойовувала любов і визнання глядачів. У 1981 році Анатолію Толоку надали звання «Заслужений артист УРСР», а в 1995-му – «Народний артист України».

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