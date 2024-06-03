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«Зіграв понад 200 ролей»: На 85 році життя помер народний артист Анатолій Толок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Зіграв понад 200 ролей»: На 85 році життя помер народний артист Анатолій Толок
Толок також знімався у фільмах та серіалах. У 2011 році він зіграв у телесеріалі «Провокатор» та знімався у фільмі «Маестро»
фото з відкритих джерел

Анатолій Толок працював у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша з 1966-го року

У неділю, 2 червня, помер народний артист України й актор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша Анатолій Толок. Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та директор Херсонського театру Олександр Книга.

«Безжальний час забирає найкращих. Сьогодні далеко від рідного міста пішов у засвіти народний артист України, легенда театрального Херсона Анатолій Степанович Толок», – повідомив Олександр Книга.

За словами Прокудіна, глядачі щиро цінували талант Анатолія Степановича. Він був одним з улюблених та провідних акторів театру.

Анатолій Толок народився 29 вересня 1939 року. У Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша працював майже 60 років – з 1966-го.

За цей час Анатолій Степанович зіграв понад 200 ролей. Кожна із них ставала значущою подією в театральному житті Херсонщини, завойовувала любов і визнання глядачів. У 1981 році Анатолію Толоку надали звання «Заслужений артист УРСР», а в 1995-му – «Народний артист України».

Нагадаємо, 28 травня, помер Почесний голова Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, політв'язень, дослідник і письменник Петро Франко. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ще одна важка втрата для громади Львова та України. На 90-му році життя спочив політвʼязень, видатний дослідник, письменник та громадський діяч Петро Франко. Він присвятив своє життя служінню Україні та пам'яті тих, хто зазнав репресій. Його діяльність і наполегливість у відновленні історичної справедливості ніколи не буде забутою», – написав Андрій Садовий.

До слова, 28 травня, засновник та голова «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко помер на 64 році життя. Мартиненко з 2003 був генеральним директором та кінцевим бенефіціаром «Інтерфакс-Україна»

«Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок», – йдеться в повідомленні.

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Теги: Андрій Садовий Богдан Козак Олександр Книга Михайло Фоменко письменник актор артист Україна смерть народний артист

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«Зіграв понад 200 ролей»: На 85 році життя помер народний артист Анатолій Толок
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