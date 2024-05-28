Помер народний артист України Богдан Козак

Актор був нагороджений орденами "За заслуги" І, ІІ та ІІІ ступенів, а також орденами князя Ярослава Мудрого ІV та V ступенів

Сьогодні, 28 травня, у Львові на 84 році життя помер народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, актор Національного театру імені Марії Заньковецької Богдан Козак. Про це повідомила пресслужба театру.

«Богдан Миколайович був взірцем шляхетного ставлення до професії та учителем для багатьох акторів. Сьогодні ми втратили великого артиста, одного з корифеїв нашої сцени та театрального педагога», – повідомляється на сторінці Національного театру імені Марії Заньковецької, де служив актор.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький назвав Богдана Козака «однією з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України».

«Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його «Шевченкіана» – велика гордість української культури», – написав Козицький.

Панахида відбудеться в церкві Святої Трійці (вул. Тершаківців, 11А) сьогодні ввечері, 28 травня. Похорон – завтра, 29 травня, на Личаківському кладовищі.

Богдан Козак народився 27 листопада 1940 року у Львові. Богдан Козак був академіком Національної академії мистецтв України, професором та першим деканом факультету культури й мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Серед його учнів – народні артисти України Орест Гарда, Любов Боровська та Іван Довгалюк.