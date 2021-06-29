«Харківміськгаз» провів інвентаризацію лічильників у 35 тис. клієнтів
Додаток «104.ua Контролери» дозволяє спростити процес контрольної звірки, яка триває всього декілька хвилин
Контролери АТ «Харківміськгаз» за допомогою мобільного додатку «104.ua Контролери» проводять контрольну звірку показань вузлів обліку газу. За два місяці опрацьовано показання лічильників у 35 тис клієнтів компанії.
Використання додатку та контрольна фотофіксація дозволяють уникнути розбіжностей та привести показники лічильників газу у відповідність до фактичних нарахувань. Дані в онлайн режимі оновлюються у особовому рахунку клієнта.
Додаток «104.ua Контролери» дозволяє спростити процес контрольної звірки, яка триває всього декілька хвилин. У додатку контролер фіксує не тільки показники приладу обліку, а й його технічний стан.
Візит працівників газорозподільної компанії є повністю безпечним для клієнтів. Усі контролери перед початком робочого дня проходять температурний скринінг та огляд медичного працівника, забезпечені усіма засобами індивідуального захисту.
Щомісяця, з 1 по 5 число, споживачі газу передають до АТ «Харківміськгаз» показання газових лічильників. Це можна зробити зателефонувавши до контакт-центра, надіславши sms-повідомлення, внести дані через Особистий кабінет, або скористатись чат-ботами у Viber та Telegram.
Якщо показання з якихось причин не були відображені у Особовому рахунку, споживач може звернутись до 104.ua Клієнтського простору.