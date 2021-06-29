«Харківміськгаз» провів інвентаризацію лічильників у 35 тис. клієнтів

Додаток «104.ua Контролери» дозволяє спростити процес контрольної звірки, яка триває всього декілька хвилин

Контролери АТ «Харківміськгаз» за допомогою мобільного додатку «104.ua Контролери» проводять контрольну звірку показань вузлів обліку газу. За два місяці опрацьовано показання лічильників у 35 тис клієнтів компанії.

Використання додатку та контрольна фотофіксація дозволяють уникнути розбіжностей та привести показники лічильників газу у відповідність до фактичних нарахувань. Дані в онлайн режимі оновлюються у особовому рахунку клієнта.

Додаток «104.ua Контролери» дозволяє спростити процес контрольної звірки, яка триває всього декілька хвилин. У додатку контролер фіксує не тільки показники приладу обліку, а й його технічний стан.

Візит працівників газорозподільної компанії є повністю безпечним для клієнтів. Усі контролери перед початком робочого дня проходять температурний скринінг та огляд медичного працівника, забезпечені усіма засобами індивідуального захисту.

Щомісяця, з 1 по 5 число, споживачі газу передають до АТ «Харківміськгаз» показання газових лічильників. Це можна зробити зателефонувавши до контакт-центра, надіславши sms-повідомлення, внести дані через Особистий кабінет, або скористатись чат-ботами у Viber та Telegram.

Якщо показання з якихось причин не були відображені у Особовому рахунку, споживач може звернутись до 104.ua Клієнтського простору.

104.ua – це єдиний сервіс для споживачів природного газу в Україні, можливості якого в 2019 році забезпечили 100 млн контактів з клієнтами. Найбільш популярними є онлайн послуги: Особистий кабінет(обслуговує 2,8 млн клієнтів щомісяця), 104 Бізнес онлайн, мобільні додатки 104 Mobile і 104 Mobile Light, Viber-bot 7104ua і Telegram 7104ua. Контакт-центр 104.ua забезпечує 45 млн контактів з клієнтами в рік. Сервіс 104.ua включає в себе також мережа з 120 центрів обслуговування клієнтів 104.ua Клієнтського простору в 16 областях країни.