Как не испортить кредитную историю, когда берешь кредит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кредитную историю берут во внимание в любом случае: когда выдают кредит наличными в банке, и даже когда выдают кредит онлайн в МФО

Банковские учреждения отказываются выдавать ссуды клиентам с испорченным рейтингом, да и в МФО такие заемщики все реже могут рассчитывать на кредит.

Как с помощью займа улучшить кредитную историю? Как при погашении ссуды не усугубить ситуацию? Об этом далее в статье.

Как на кредитную историю влияют отказы

Большое количество обращений в разные банки или МФО не всегда оправдано. Так, разумеется, вы сможете увеличить шансы на позитивное решение по выдаче кредита, однако отказы будут ухудшать вашу кредитную историю.

К тому же, из-за отказов в других компаниях, последующие банки или МФО вам могут отказывать уже автоматически. Хаотичное хождение по финансовым учреждениям вызовет подозрение и станет тревожным знаком для кредитора.

Советуем пользоваться сервисом подбора кредитов или выбрать 3-5 учреждений, условия которых вам больше всего подходят. Так вы уменьшите вероятность получения отказов и точнее попадете в цель.

Как на кредитную историю влияют кредитные бюро

Иногда кредитная история может быть испорчена по вине самих банков или кредитных бюро. Одна из самых частых проблем – задвоение данных. Такое происходит, когда долг у одного человека дублируется клиенту с такой же фамилией, именем и отчеством.

Также кредитная история может ухудшиться, если банк не подал вовремя информацию о погашении или открытии кредита в бюро.

Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит проверять кредитную историю перед тем, как оформлять займ. Если вы уверены, что у вас не должно быть проблем, а КИ испорчена, лучше заранее обратиться в бюро для исправления ситуации.

Как на кредитную историю влияют микрофинансовые организации

Сами по себе займы в микрофинансовых организациях не представляют опасность. Если расплачиваться с долгами в МФО вовремя, такие онлайн-кредиты, пишет Finance.ua, даже могут повысить рейтинг заемщика.

Но большое их количество в недавнем прошлом (около 3-5 штук за один месяц) может показаться банкам и МФО показателем неспособности заемщика планировать свои расходы.

Рекомендуем не использовать услуги микрофинансовых организаций хотя бы полгода до того, когда вы планируете брать большой кредит в банке. Вместо микрозаймов лучше использовать кредитную карту. Это повысит лояльность банка и в целом поможет улучшить кредитную историю.