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Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів

glavcom.ua
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Вартість позашляховика становить 280 тисяч гривень. Закликаємо вас долучитися до важливої ініціативи!
колаж: НСЖУ

Кожна гривня є важливою!

Національна спілка журналістів України оголошує новий збір для ЗСУ.

Увага! Важливий фронтовий збір!

Збираємо донати на авто для пресофіцерів 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила, які служать на Бахмутському напрямку в надзвичайно складних умовах.

Нещодавно НСЖУ опублікувала фільм про хоробрих пресофіцерів з передової, які щоденно ризикують життям, фіксуючи подвиги Героїв та супроводжуючи на фронт цивільних журналістів:

Вартість позашляховика становить 280 тисяч гривень. Закликаємо вас долучитися до важливої ініціативи!

Збір проводить НСЖУ спільно із БФ «Українська душа».

Кожна гривня є важливою. Надіслати гроші: send.monobank.ua/jar/6mjqtegAtF

Теги: НСЖУ фільм фронт

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Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
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Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
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