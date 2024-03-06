Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів

Вартість позашляховика становить 280 тисяч гривень. Закликаємо вас долучитися до важливої ініціативи!

Кожна гривня є важливою!

Національна спілка журналістів України оголошує новий збір для ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Увага! Важливий фронтовий збір!

Збираємо донати на авто для пресофіцерів 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила, які служать на Бахмутському напрямку в надзвичайно складних умовах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нещодавно НСЖУ опублікувала фільм про хоробрих пресофіцерів з передової, які щоденно ризикують життям, фіксуючи подвиги Героїв та супроводжуючи на фронт цивільних журналістів:

Вартість позашляховика становить 280 тисяч гривень. Закликаємо вас долучитися до важливої ініціативи!

Збір проводить НСЖУ спільно із БФ «Українська душа».

Кожна гривня є важливою. Надіслати гроші: send.monobank.ua/jar/6mjqtegAtF