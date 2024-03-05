Нацбанк назвав банкноти, які підробляють найчастіше

Кількість підроблених банкнот в Україні майже у вісім разів нижча, ніж у європейських країнах

У 2023 році на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало 2,1 підроблених банкнот – найчастіше підроблюють 200 та 500 грн старого зразка. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

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НБУ зазначає, що це досить низький рівень, оскільки за інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах ЄС у 2023 році майже у вісім разів вищий і становив приблизно 16 банкнот євро. Найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:

200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);

500 грн (24% та 41% відповідно);

100 грн (8% та 3% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%. НБУ нагадав про високий рівень захисту, які мають банкноти національної валюти нового покоління, зокрема високих номіналів 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які введено у обіг у 2015-2020 роках.

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За результатами моніторингу 2023 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 18% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти.

Нагадаємо, згідно із так званим «Індексом Біг Мака», долар в Україні повинен коштувати значно дешевше. Зараз Біг Мак в Україні коштує 110 грн. На момент розрахунку, Біг Мак в США коштував $5,69. Тобто курс згідно з так званим «Індексом Біг Мака» має бути на рівні 19,33 грн/долар.