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Нацбанк назвав банкноти, які підробляють найчастіше

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нацбанк назвав банкноти, які підробляють найчастіше
На мільйон справжніх банкнот гривні минулого року припадало 2,1 підроблених
фото з відкритих джерел

Кількість підроблених банкнот в Україні майже у вісім разів нижча, ніж у європейських країнах

У 2023 році на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало 2,1 підроблених банкнот – найчастіше підроблюють 200 та 500 грн старого зразка. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

НБУ зазначає, що це досить низький рівень, оскільки за інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах ЄС у 2023 році майже у вісім разів вищий і становив приблизно 16 банкнот євро. Найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:

  • 200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);
  • 500 грн (24% та 41% відповідно);
  • 100 грн (8% та 3% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%. НБУ нагадав про високий рівень захисту, які мають банкноти національної валюти нового покоління, зокрема високих номіналів 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які введено у обіг у 2015-2020 роках.

За результатами моніторингу 2023 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 18% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти.

Нагадаємо, згідно із так званим «Індексом Біг Мака», долар в Україні повинен коштувати значно дешевше. Зараз Біг Мак в Україні коштує 110 грн. На момент розрахунку, Біг Мак в США коштував $5,69.  Тобто курс згідно з так званим «Індексом Біг Мака» має бути на рівні 19,33 грн/долар.

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Теги: Нацбанк гривня гроші

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