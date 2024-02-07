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ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Російські та українські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки

Українські військові ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту. ЗСУ ведуть зіткнення з невеликими російськими диверсійно-розвідувальними групами поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

6 лютого позиційні бойові дії тривали на лінії Куп’янськ-Сватове, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бойові дії тривали в районі Синьківки та Табаївки. Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Кремінної.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 лютого, підтверджують, що російські війська захопили Веселе. Повідомляється, що 18 січня Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська захопили Веселе, і це перший випадок, коли ISW спостерігає візуальне підтвердження цих російських заяв.

Поблизу Бахмута 6 лютого тривали позиційні бойові дії, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Бої тривали поблизу Богданівки, Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки.

Російські та українські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що українські сили нещодавно відновили обмежені тактичні позиції в житловому районі на півдні Авдіївки. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Авдіївки.

Голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що українські сили ведуть зіткнення з невеликими російськими диверсійно-розвідувальними групами в межах Авдіївки, але підкреслив, що масштабних вуличних боїв у місті поки що не ведеться.

Геолокаційні кадри також підтверджують, що російські війська просунулися на південний захід від міста Донецьк. Позиційні бойові дії тривали поблизу Побєди, Георгіївки та Новомихайлівки.

6 лютого на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було. Пов’язаний з Кремлем російський блогер поскаржився, що українські міни та безпілотники заважають операціям російської бронетехніки, тому російські сили можуть атакувати лише піхотою за підтримки артилерії та безпілотників 

Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, поблизу Роботиного та на захід від Вербового, однак підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було.  

6 лютого тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області в районі Кринок. Російський блогер стверджував, що російські сили, які діють на Херсонському напрямку, надають перевагу локалізації та нанесенню ударів по українських операторах безпілотників, адже за заявами російських блогерів українські FPV-дрони становлять значну загрозу для російських сил на східному березі Херсонщини.

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Теги: війна Генштаб фронт наступ

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