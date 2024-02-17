Зеленський провів розмову з Байденом: подробиці

Зеленський домовився з Байденом підтримувати контакт у звʼязку з наближенням других роковин початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом. Про це очільник України повідомив у Telegram.

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«Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США. Підтримка України - це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності», – розповів Зеленський.

Крім того, за словами президента, він домовився з Байденом підтримувати контакт у звʼязку з наближенням других роковин початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Раніше повідомлялося, що у межах Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс.

Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.