Самая эффективная лазерная эпиляция в Киеве

Гладкая шелковистая кожа с древних времен считается стандартом красоты.

А раздражение и вросшие волоски – частые проблемы, с которыми сталкиваются женщины после бритья, шугаринга, ваксинга. Студия лазерной эпиляции в Киеве EpiLaser осуществит мечту о безболезненном и безопасном избавлении от лишней растительности на долгие годы.

В ЭпиЛазер применяют гибридную 3D эпиляцию – самую эффективную лазерную методику, которая соединила в себе преимущества предыдущих разработок.

Особенности 3D аппарата

Эпиляцию лазером сегодня предлагает каждый третий косметологический центр в Киеве. Но не все могут обеспечить комплексное решение проблемы, ведь для каждого типа кожи и волос нужен свой прибор.

Александритовое оборудование имеет наибольший диаметр рабочей области (до 18 мм ), что позволяет сократить время эпиляции на 10 мин. Процесс часто болезненный, поэтому при гиперчувствительности применяют анестезирующие гели. Лазер воздействует на пигмент меланин, который нагревается и разрушается. Это приводит к отмиранию фолликулы. Генератор такого типа волн используется для удаления темных волосиков на светлых фототипах.

Классическая диодная аппаратура по мощности уступает александритовой, поэтому и времени в два раза больше занимает. Излучение не только разрушает пигмент, но и запаивает капилляры, питающие корень. Болезненные ощущения умеренные и не требуют местной анестезии.

Неодимовое устройство – спасение для смуглых людей. Энергия волны воздействует на гемоглобин и оксигемоглобин, содержащиеся в сосудистой части луковички. Nd:YAG-прибор, в отличие от первых двух, удаляет светло-русые и частично седые волосинки.

Сеть студий ЭпиЛазер использует ультрасовременный аппарат EpiLaser P MIX Limited Edition, объединяющий три вида лазера с разными длинами волн:

Александритовый (775 нм);

Диодный (810 нм);

Неодимовый Nd:YAG (1064 нм).

Трех-кластерное устройство подходит для каждого цветотипа, удаляет как темные с жестким стержнем, так и пушковые светлые волосы. После сеанса нет раздражения, врастания, ожогов, микротравм даже при обработке нежной зоны бикини.

Преимущества и недостатки

Трехволновая эффективная лазерная эпиляция, в сравнении с предыдущими методиками, имеет следующие преимущества:

Повышенный комфорт (это абсолютно безболезненно);

Безвреден для здоровья;

Эффективней, чем при монолазерной терапии;

Избавляет от светлого пушка и толстой темной растительности;

Нет раздражения, шелушения, ожогов;

Нет риска пигментации;

Эффективен для всех фототипов;

Разрешен при варикозном расширении вен;

Отсутствие реабилитационного периода.

К положительным качествам относится и возможность высокоинтеллектуальной автоматической самонастройки мощности.

Недостатков у 3D нет. Это доказывают многочисленные клинические испытания и благодарные отзывы клиентов не только с Киева, но и со всей Украины. Помимо безупречной гладкости, пациентки отмечали улучшение тургора и цвета эпидермиса.

Почему необходимо повторять эпиляцию

Лазер влияет только на растущие волосы. В конкретный момент времени до 80% фолликул пребывают в дремлющем состоянии и «не видимы» для аппаратуры. После разрушения части волосяных фолликул, по закону компенсации, активизируются спящие аналоги, и вырастает новый волосок.

В течение года такая активность повторяется 5-8 раз. С каждым последующим разом стержни истончаются, их количество уменьшается. Поэтому через определенные промежутки времени проводится повторная эпиляция.

Некоторые салоны в Киеве обещают идеальный результат навсегда, но это лукавство. Ключевой особенностью человеческого организма является регенерация, в том числе клеток фолликулярного комплекса. Со временем рост волосочков возобновляется, хотя и в меньшем объеме. Также, есть такие факторы, как гормоны и наследственность, которые не может предугадать никто.

Однако в EpiLaser гарантируют максимально продолжительный период эстетического совершенства, при условии проведения поддерживающих процедур 1-2 раза в год. И об этом честно предупреждают клиентов.

Вредна ли 3D лазерная эпиляция?

Она абсолютно безопасна. Глубина проникновения луча составляет всего 1- 4 мм , и не влияет на внутренние органы.

Одно из самых распространенных опасений – по поводу онкологии. Лазер действует инфракрасным спектром, а рак вызывает ультрафиолет. Шансов навредить себе больше от солярия, чем от эпиляции. Напротив, на обработанных местах кожаная поверхность становится более упругой и подтянутой.

Как подготовиться?

Перед лазерной эпиляцией предшествует несложная подготовка.

Рекомендуется за 1 - 2 дня до похода в студию выбрить обрабатываемую зону, а также отказаться от солярия и загара на 3 дня.

От выщипывания пинцетом, шугаринга и восковой депиляция следует воздержаться до и после процедуры.

Как ухаживать за кожей после

После эпиляции первые 3-5 дней нужно исключить солнечные ванны, во избежание дополнительной нагрузки на эпидермис. Также, не рекомендуется использовать спиртсодержащие косметические средства.

Сколько сеансов в одном курсе?

Курс лазерной эпиляции, как правило, состоит из 6-10 визитов в салон. Их число и продолжительность определяется фототипом, структурой волоса, участком тела. Даже у одного и того же человека на зону ног и бикини потребуется разное количество.

1 сеанс занимает 10-40 минут. Выпадение волосяного покрова происходит не одномоментно, а через 10-20 дней.

Показания и противопоказания

Гибридная лазерная эпиляция эффективная в решении задач, связанных с удалением нежелательной растительности. Причем, без лишней рутины и дискомфорта. Показания к трехволновой гибридной эпиляции:

Избыточная волосистость;

Врастание;

Гиперчувствительность;

Профессиональные требования (танцоры, спортсмены).

Абсолютные противопоказания к эпиляции – фотодермит и поражения кожного покрова (экзема, аллергия, герпес), относительными являются беременность и лактация.

Порядок проведения

В студии ЭпиЛазер процедура проходит в условиях повышенной комфортности. Клиент лежит на удобной косметологической кушетке, глаза защищены специальными очками. Режим и мощность излучения выставляется для каждого человека индивидуально. Подготовив прибор, врач обрабатывает участок.

Лазерный луч разрушает корневой комплекс, в результате чего волосок постепенно отмирает и выпадает. Чтобы не перегревать эпидерму луч подается короткими интервалами с частотой до 2 Гц. Излучение воздействует только на луковичную структуру, не повреждая окружающие ткани.

Самоохлаждающаяся сапфировая насадка регулирует скорость нагревания эпидермы, делая лазерную эпиляцию эффективной, приятной и комфортной. Самое большее, что ощутит посетитель – это легкое покалывание в особо чувствительных местах.

Дорого или выгодно?

Давайте посчитаем. Возьмем для примера курс эпиляции в интимной области, который включает 6-8 посещений косметолога. Ее цена в сети EpiLaser (без учета скидок) выйдет в 5880 гривен.

Шугаринг в области бикини в Киеве обойдется в 500 гривен (если брать минимальные расценки). Прибегать к сахарной пасте придется каждый месяц, а еще вероятнее через каждые 3 недели. В течении двух лет вы потратите минимум 12000 гривен. Что почти в 3 раза больше, чем лазерная эпиляция!

Почему EpiLaser?

Безболезненно, быстро, безопасно и комфортно! Сеть центров EpiLaser специализируется исключительно на самой эффективной лазерной эпиляции. Приветливый персонал, уютная обстановка и квалифицированные мастера помогут расслабиться и получить удовольствие от процесса.

Эпиляцию делают врачи-косметологи с большим опытом работы и медицинским образованием. Сертифицированное оборудование гарантирует качество и безопасность услуг.

Цены в https://epilaser.com.ua, рассчитаны так, чтоб каждая девушка могла себе позволить быть счастливой. И на первое посещение дарят максимально большую скидку, регулярно организуют акции для постоянных посетителей.

Приходите в ЭпиЛазер на консультацию. Специалисты в Киеве расскажут подробнее о эффективной лазерной эпиляции 3Д и уходе до и после нее.