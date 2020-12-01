Самая эффективная лазерная эпиляция в Киеве
Гладкая шелковистая кожа с древних времен считается стандартом красоты.
А раздражение и вросшие волоски – частые проблемы, с которыми сталкиваются женщины после бритья, шугаринга, ваксинга. Студия лазерной эпиляции в Киеве EpiLaser осуществит мечту о безболезненном и безопасном избавлении от лишней растительности на долгие годы.
В ЭпиЛазер применяют гибридную 3D эпиляцию – самую эффективную лазерную методику, которая соединила в себе преимущества предыдущих разработок.
Особенности 3D аппарата
Эпиляцию лазером сегодня предлагает каждый третий косметологический центр в Киеве. Но не все могут обеспечить комплексное решение проблемы, ведь для каждого типа кожи и волос нужен свой прибор.
Александритовое оборудование имеет наибольший диаметр рабочей области (до
Классическая диодная аппаратура по мощности уступает александритовой, поэтому и времени в два раза больше занимает. Излучение не только разрушает пигмент, но и запаивает капилляры, питающие корень. Болезненные ощущения умеренные и не требуют местной анестезии.
Неодимовое устройство – спасение для смуглых людей. Энергия волны воздействует на гемоглобин и оксигемоглобин, содержащиеся в сосудистой части луковички. Nd:YAG-прибор, в отличие от первых двух, удаляет светло-русые и частично седые волосинки.
Сеть студий ЭпиЛазер использует ультрасовременный аппарат EpiLaser P MIX Limited Edition, объединяющий три вида лазера с разными длинами волн:
- Александритовый (775 нм);
- Диодный (810 нм);
- Неодимовый Nd:YAG (1064 нм).
Трех-кластерное устройство подходит для каждого цветотипа, удаляет как темные с жестким стержнем, так и пушковые светлые волосы. После сеанса нет раздражения, врастания, ожогов, микротравм даже при обработке нежной зоны бикини.
Преимущества и недостатки
Трехволновая эффективная лазерная эпиляция, в сравнении с предыдущими методиками, имеет следующие преимущества:
- Повышенный комфорт (это абсолютно безболезненно);
- Безвреден для здоровья;
- Эффективней, чем при монолазерной терапии;
- Избавляет от светлого пушка и толстой темной растительности;
- Нет раздражения, шелушения, ожогов;
- Нет риска пигментации;
- Эффективен для всех фототипов;
- Разрешен при варикозном расширении вен;
- Отсутствие реабилитационного периода.
К положительным качествам относится и возможность высокоинтеллектуальной автоматической самонастройки мощности.
Недостатков у 3D нет. Это доказывают многочисленные клинические испытания и благодарные отзывы клиентов не только с Киева, но и со всей Украины. Помимо безупречной гладкости, пациентки отмечали улучшение тургора и цвета эпидермиса.
Почему необходимо повторять эпиляцию
Лазер влияет только на растущие волосы. В конкретный момент времени до 80% фолликул пребывают в дремлющем состоянии и «не видимы» для аппаратуры. После разрушения части волосяных фолликул, по закону компенсации, активизируются спящие аналоги, и вырастает новый волосок.
В течение года такая активность повторяется 5-8 раз. С каждым последующим разом стержни истончаются, их количество уменьшается. Поэтому через определенные промежутки времени проводится повторная эпиляция.
Некоторые салоны в Киеве обещают идеальный результат навсегда, но это лукавство. Ключевой особенностью человеческого организма является регенерация, в том числе клеток фолликулярного комплекса. Со временем рост волосочков возобновляется, хотя и в меньшем объеме. Также, есть такие факторы, как гормоны и наследственность, которые не может предугадать никто.
Однако в EpiLaser гарантируют максимально продолжительный период эстетического совершенства, при условии проведения поддерживающих процедур 1-2 раза в год. И об этом честно предупреждают клиентов.
Вредна ли 3D лазерная эпиляция?
Она абсолютно безопасна. Глубина проникновения луча составляет всего 1-
Одно из самых распространенных опасений – по поводу онкологии. Лазер действует инфракрасным спектром, а рак вызывает ультрафиолет. Шансов навредить себе больше от солярия, чем от эпиляции. Напротив, на обработанных местах кожаная поверхность становится более упругой и подтянутой.
Как подготовиться?
Перед лазерной эпиляцией предшествует несложная подготовка.
Рекомендуется за 1 - 2 дня до похода в студию выбрить обрабатываемую зону, а также отказаться от солярия и загара на 3 дня.
От выщипывания пинцетом, шугаринга и восковой депиляция следует воздержаться до и после процедуры.
Как ухаживать за кожей после
После эпиляции первые 3-5 дней нужно исключить солнечные ванны, во избежание дополнительной нагрузки на эпидермис. Также, не рекомендуется использовать спиртсодержащие косметические средства.
Сколько сеансов в одном курсе?
Курс лазерной эпиляции, как правило, состоит из 6-10 визитов в салон. Их число и продолжительность определяется фототипом, структурой волоса, участком тела. Даже у одного и того же человека на зону ног и бикини потребуется разное количество.
1 сеанс занимает 10-40 минут. Выпадение волосяного покрова происходит не одномоментно, а через 10-20 дней.
Показания и противопоказания
Гибридная лазерная эпиляция эффективная в решении задач, связанных с удалением нежелательной растительности. Причем, без лишней рутины и дискомфорта. Показания к трехволновой гибридной эпиляции:
- Избыточная волосистость;
- Врастание;
- Гиперчувствительность;
- Профессиональные требования (танцоры, спортсмены).
Абсолютные противопоказания к эпиляции – фотодермит и поражения кожного покрова (экзема, аллергия, герпес), относительными являются беременность и лактация.
Порядок проведения
В студии ЭпиЛазер процедура проходит в условиях повышенной комфортности. Клиент лежит на удобной косметологической кушетке, глаза защищены специальными очками. Режим и мощность излучения выставляется для каждого человека индивидуально. Подготовив прибор, врач обрабатывает участок.
Лазерный луч разрушает корневой комплекс, в результате чего волосок постепенно отмирает и выпадает. Чтобы не перегревать эпидерму луч подается короткими интервалами с частотой до 2 Гц. Излучение воздействует только на луковичную структуру, не повреждая окружающие ткани.
Самоохлаждающаяся сапфировая насадка регулирует скорость нагревания эпидермы, делая лазерную эпиляцию эффективной, приятной и комфортной. Самое большее, что ощутит посетитель – это легкое покалывание в особо чувствительных местах.
Дорого или выгодно?
Давайте посчитаем. Возьмем для примера курс эпиляции в интимной области, который включает 6-8 посещений косметолога. Ее цена в сети EpiLaser (без учета скидок) выйдет в 5880 гривен.
Шугаринг в области бикини в Киеве обойдется в 500 гривен (если брать минимальные расценки). Прибегать к сахарной пасте придется каждый месяц, а еще вероятнее через каждые 3 недели. В течении двух лет вы потратите минимум 12000 гривен. Что почти в 3 раза больше, чем лазерная эпиляция!
Почему EpiLaser?
Безболезненно, быстро, безопасно и комфортно! Сеть центров EpiLaser специализируется исключительно на самой эффективной лазерной эпиляции. Приветливый персонал, уютная обстановка и квалифицированные мастера помогут расслабиться и получить удовольствие от процесса.
Эпиляцию делают врачи-косметологи с большим опытом работы и медицинским образованием. Сертифицированное оборудование гарантирует качество и безопасность услуг.
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