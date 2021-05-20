Театр на лівому березі розпочинає новий проєкт LB Consulting – консультування театрів в отриманні грантів

«Наш проєкт LB Consulting важливий з точки зору децентралізації», – Жирков

Вчора, на запрошення губернаторки Чернігівщини Анни Коваленко, команда Театру на чолі з директором-художнім керівником Стасом Жирковим провела консультацію та воркшоп для театральних діячів регіону. У форматі public talk команда поділилася своїми успішними кейсами та ідеями, розповіла, як правильно готувати проєкти та створювати промо до вистав, чому важливий театральний ребрендинг та як вдало організувати сучасну айдентику театру, як співпрацювати з іноземними культурними інституціями. Також було проведено практичне заняття по написанню грантових заявок.

Стас Жирков: «За неповні 2 роки Театр на лівому березі отримав більше 5 млн грн грантових коштів. Усі ми розуміємо, що переходимо до репертуарно-проектного театру, і виграють саме ті, хто вміє правильно працювати з проєктами. Ми маємо міжнародний та проєктний досвіди. А гранти – це один з найважливіших аспектів нашої діяльності сьогодні. У нашої команди достатньо досвіду, щоб ним ділитися».

Команда театру готова приїхати до будь-якого міста України і проконсультувати як один театральний колектив, так і усі театри регіону.

«Наш проєкт LB Consulting важливий з точки зору децентралізації, ми прагнемо, щоб театри мали розвиток по всій країні та хочемо налагодити одне коло спілкування», – додає Стас Жирков.