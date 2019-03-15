У Києві вперше покажуть виставу-шоу «Антон і Наташа»



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У центрі уваги вистави – подружжя Антон і Наташа

Гастролі одного з найцікавіших незалежних театральних колективів у столиці організовує «Дикий театр»,

19 березня на «Сцені 6», відбудеться перший показ вистави-шоу «Антон і Наташа в пошуках сенсу життя» від харківських театрів «Прекрасные цветы» і «Нефть». Гастролі одного з найцікавіших незалежних колективів організовує «Дикий театр», а значить буде сміливо, жорстко і чесно.

Спектакль заснований на реальних подіях.

У центрі уваги – подружжя Антон і Наташа. Через кілька років шлюбу вони раптом піднімають питання про сенс свого існування. Цей момент стає точкою відліку для захоплюючої подорожі. Дорогою їм зустрічаються люди різних професій, з різним мисленням і світоглядом: мудрець, бізнесмен, простий робітник, актор, касир, бандити і випадкові перехожі, кожен з яких стає важливим фрагментом в розумінні головного питання: У чому сенс життя? У матеріальних цінностях або духовних? В саморозвитку? У подорожах і емоціях? Або в сім'ї, діях та любові? В чому сенс життя? Чи любите ви котиків? В чому сенс життя з котиками?

Головні ролі у виставі зіграють Ігор Ключник («Прекрасні Квіти»), Діма Третяк («Urbanistan»), Армен Калоян, Олег Каданов ( «Оркестр Че»).

Автор сценарію і режисер: Артем Вусик, Хореографія: Ніна Калюжна

Художниця по костюмах: Поліна Карпова, Головний освітлювач: Олександр Чиж, Звук: Ден Мітчелл

Музика\дизайн звуків: DIAKOVA, THE AND.

Ляльки: Ольга Турута-Прасолова, Motion design: Gleb Kovalyov

Мова – російська

Додаткова інформація: 093 621 46 91 wildtheatre.ua@gmail.com