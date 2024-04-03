У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка

Мета концерту: зібрати на FPV-дрони для тактичного підрозділу особливого призначення Г.Р.І.М. у складі 41-ї ОМБр ЗСУ

Після неймовірного концерту 1 грудня, за численними проханнями глядачів – 4 квітня в Києві, у МЦКМ відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка, наповнений улюбленими хітами, яскравими новими творами та сюрпризами!

Неймовірне віртуозне виконання Попадюка у поєднанні з фантастичною музикою Папа Дюк Бенду подарують найяскравіші емоції, заряд енергії, магічне звучання скрипки й грандіозну атмосферу від всесвітньо відомого музиканта. Мета концерту: зібрати на FPV-дрони для тактичного підрозділу особливого призначення Г.Р.І.М. у складі 41-ї ОМБр ЗСУ. Тому цей вечір в МЦКМ стане не тільки шансом зануритися у світ геніальної музики, але й можливістю взяти участь у добрій справі і зробити свій внесок у допомогу ЗСУ.

Василь – найвідоміший український скрипаль сучасності, а PAPA DUKE BAND – це не гурт, а супергурт, в якому кожний учасник – фантастичний музикант, всі – справжні професіонали, відомі не тільки на українській, але й на європейській сцені. Цей концерт – прекрасна можливість почути самому і дати послухати наживо своїм дітям справжню українську легенду! Це стане чарівним спогадом для кожного. Скрипка Василя Попадюка відома не тільки своєю віртуозністю, але й здатністю торкатися найпотаємніших струн душі, наповнювати радістю і світлою енергією. Його попередній концерт у Києві запам’ятався драйвом та яскравою, невимушеною атмосферою, коли глядачі підіймалися зі своїх місць, танцювали та підспівували знайомим мелодіям.

«Ми вже не перший раз виступаємо в цьому залі. Останній концерт показав, що нам треба зробити ще один концерт, бо публіка просто не хотіла нас відпускати! Тому ми з задоволенням це робимо знову. Будуть гарячі хіти AC/DC, легендарні хіти Pink Floyd, деякі нові речі, будуть чудові музиканти. Буде багато цікавого, приходьте, не пожалкуєте», – каже артист.

В Іспанії Василя Попадюка називають «живим нервом», «маестро-скрипкою», в Америці «золотою скрипкою», а в Канаді «сучасним Паганіні». Його знають у всьому світі. Вокаліст «Deep Purple» Ієн Гіллан запросив українського скрипаля записати партію в ювілейному альбомі. Серед фанів Попадюка поціновувачі world music, latino, gypsy і джазу з усіх континентів.

Василь Попадюк грає на 15 музичних інструментах, а критики по всьому світу називають його генієм музики. Підтвердженням цих слів є десятки перемог у конкурсах, серед яких – друге місце у шоу «Велика музична канадська мрія», в якому брали участь 15 тисяч конкурсантів.

Василь Попадюк народився у Львові, виріс у Києві, але потім став громадянином світу і всесвітньо відомою зіркою. Він грає 200 аншлагових концертів на рік на всіх континентах, та презентує українську культуру на світовому рівні, щоб в кожній країні на Землі чули українські мелодії, підспівували українським пісням, знали про українські традиції. Від початку повномасштабної війни, розв’язаної росією проти України, музикант використовує кожну можливість, щоб привернути увагу світового суспільства до України, підтримати земляків і зібрати кошти на допомогу їм.

Музика Василя Попадюка торкнеться вашого серця і залишить по собі море емоцій, тому не пропустіть! До зустрічі на концерті!

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