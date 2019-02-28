Українці вважають народження дитини важливішим за кар’єру



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9 із 10 українців вважають екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) цілком природним способом народити дитину, адже малюк росте та розвивається безпосередньо в організмі матері Фото: krihitka.com.ua

Про це свідчать дані дослідження у рамках соціального проекту «Почути «Мамо!»

Сьогодні, за даними статистики, в Україні кожна 5-та подружня пара стикається з одним із найбільш небажаних діагнозів – безпліддя, а в усьому світі таких пар понад 100 мільйонів. При цьому безпліддя вражає як чоловіків, так і жінок, а серед причин цього вчені називають генетичні розлади, інфекційні та неінфекційні захворювання, вплив навколишнього середовища та ін. У зв’язку з поширеністю проблеми організатори всеукраїнської соціальної ініціативи з допомоги українцям на шляху до омріяного батьківства «Почути «Мамо!» дослідили обізнаність українців у питаннях безпліддя і планування сім’ї та проаналізували поширеність міфів щодо використання репродуктивних технологій для вирішення проблеми.

Тема безпліддя та вагітності доволі особиста, тому опитування проходило нестандартно – на сайті проекту у формі тесту з різноманітними життєвими ситуаціями, в яких учасникам пропонувалось обрати спосіб вирішення. Участь взяли понад 200 учасників.

Результати показали, що переважна більшість розуміє важливість вчасного звернення до лікаря-репродуктолога, тоді як лише близько 20% вважають достатнім лікування у лікарів широкої спеціалізації, таких як терапевт чи гінеколог. При цьому близько 80% опитаних розуміють, що, незважаючи на важливість фінансової стабільності в родині, зосередитись на народженні дітей варто в першу чергу, адже з віком шанси завагітніти зменшуються.

9 із 10 українців вважають екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) цілком природним способом народити дитину, адже малюк росте та розвивається безпосередньо в організмі матері.

Разом із тим, проблема з зачаттям та народженням дитини все ще залишається інтимною, адже половина опитаних вважають за можливе поділитися переживаннями лише з близьким та рідним і тільки 28% не вбачають у цьому нічого, чого варто соромитись.

Загалом, дослідження показало, що українські пари переважно обізнані в питаннях планування сім’ї та народження дитини. Водночас, діагноз безпліддя залишається проблемою кожної окремої сім’ї, про що відкрито ділитись українці досі не готові.

Організатори проекту сподіваються, що подібні ініціативи допоможуть зменшити табуйованість теми безпліддя та привернути до неї увагу суспільства в Україні, а також сприятимуть здійсненню мрій сотень тисяч українських сімей.

За останніми даними, в Україні щорічно проводяться 15-18 тис. процедур допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), що складає приблизно 357 процедур на 1 млн населення. Для порівняння, в країнах Європи та Північної Америки цей показник дорівнює 1,5-2 тис. на 1 млн населення. Така ситуація свідчить про брак інформації в суспільстві та серед лікарів, а також поширеність міфів і стереотипів навколо штучного запліднення. Саме тому мета проекту – донести українцям, що завдяки сучасним медичним технологіям мрія про народження дитини стає реальністю. Кампанія покликана підвищити рівень знань у населення та серед спеціалістів у сфері охорони здоров’я про ЕКЗ і змінити в цілому відношення до цього методу запліднення. Ініціатори проекту сподіваються, що кампанія дозволить покращити демографічну ситуацію та здійснити мрію десятків тисяч українських сімей.