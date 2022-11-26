В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку

Програма передбачає проведення 15 000 операцій на кінцівках завдяки зібраному Першому медичному мільярду

За даними експертів війна яка триває є війною травмованих кінцівок.

Основним засобом ведення бою є артилерійські, ракетні та мінометні обстріли і як результат – тисячі поранених з вогнепальними та мінно-вибуховими травмами рук та ніг. Через війну Україну може чекати десятки тисяч людей з інвалідністю, серед яких як цивільні, так і військові. При якісному лікуванні, до 65% поранених можуть повернутися в стрій, а при професійній реабілітації – більшість вилікуваних зможуть повернутись до більш повноцінного життя у суспільстві.

З місією зупинити інвалідизацію українців, що пов’язана з травмами кінцівок, отриманих внаслідок війни, Міжнародний благодійний фонд “Здоров'я українського народу” за підтримки Інституту травматології та ортопедії НАМН України, Української асоціації ортопедів-травматологів та Кафедри ортопедії та травматології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика оголошують про запуск Національної програми #ВрятуйКінцівку.

Ціллю програми є забезпечення українських лікарень всім необхідним для проведення 15000 операцій на кінцівках завдяки фандрейзинговій кампанії по збору Першого медичного мільярда.

“Сьогодні вся країна донатить на дрони. Але кожного дня з фронту та атакованих міст до лікарень поступають сотні поранених. Понад 70% травм – це травми кінцівок! Якщо не врятувати руки й ноги наших бійців та цивільних зараз, держава та суспільство отримає десятки тисяч людей з інвалідністю, – розповідає Сергій Сошинський – ініціатор програми #ВрятуйКінцівку, президент МБФ “Здоров’я українського народу”. – Середня вартість лікування кінцівки, за умови її збереження, становить в межах 60 000 – 70 000 грн. Ми закликаємо всіх українців взяти участь у зборі Першого медичного мільярда. Це допоможе повести 15 тисяч операцій пораненим, допоможе зберегти їх кінцівки та повернути до життя”.

Підтримати програму можна за посиланням.

Для реалізації програми вже сформована Експертна рада, куди увійшли понад 60 найкращих лікарів-ортопедів та реабілітологів України, які працюють у більшості регіонів. Також почалось створення реєстру медпрацівників та закладів охорони здоровʼя (обласні, міські, районні та інші лікарні), що опікуються травмами кінцівок та реабілітацією.

Кожен складний випадок травми, що буде зареєстрований в межах програми #ВрятуйКінцівку, буде винесено на розгляд експертів програми, найважчі – на національні консиліуми, за результатами яких буде призначене лікування та конкретний медзаклад, який візьметься його оперувати. Найскладніші операції будуть проводитись на базі Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Складовими програми є невідкладна допомога постраждалим, створення експертної спільноти, її професійний розвиток та лікування травм кінцівок с наступною реабілітацією. Також на меті програми забезпечення безперервного професійного розвитку медпрацівників задля підвищення якості надання медичних послуг та зменшення кількості лікарських помилок.

Проблематика та передумови створення програми #Врятуйкінцівку:

відсутня комплексна державна програма по лікуванню травм та збереженню кінцівок;

відсутній прозорий, зрозумілий та простий алгоритм дій по забезпеченню всім необхідним поранених з травмою кінцівки як для самих лікарів-ортопедів, які оперують цілодобово, так і для волонтерів та суспільства;

жоден благодійний фонд, який декларує опіку над пораненими, жодна ініціатива на всіх рівнях, жодна іноземна місія чи активісти-волонтери майже не співпрацюють з видатними та прогресивними українськими ортопедами-травматологами;

відсутній реєстр постраждалих на травму кінцівок – через це неможливе якісне планування закупівель всього необхідного для лікування та реабілітації;

деякі бізнес спільноти, що заробляють кошти на протезуванні, публікують інформацію в ЗМІ із наративом: краще ампутувати, ніж врятувати, що стало тригером який суттєво прискорив роботу над створенням програми;

відсутність в Україні потужних виробників ендопротезів, гвинтів, пластин та інших необхідних ортопедичних девайсів;

дефіцит фінансування лікування травм кінцівок в об'ємі десятків мільярдів гривень.