Звернення компанії Д.Трейдінг до професійних ЗМІ



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Д.Трейдінг вважає неприпустимими будь-які публікації на адресу учасників ринку, які засновані на поширені некомпетентної інформації

Компанія Д.Трейдінг була заснована у січні 2019 року з метою сформувати єдину комерційну платформу з продажу та торгівлі енергоресурсами Групи ДТЕК на українському та європейських ринках енергоресурсів.

Ключовими напрямами діяльності Д.Трейдінг є постачання електроенергії великим промисловим та комерційним споживачам в Україні, експорт/імпорт і торгівля електроенергією на енергетичних ринках Східної Європи, продаж та торгівля газом і газовим конденсатом в Україні та Європі, продаж вугілля великим промисловим споживачам України.

В компанії працюють більше 160 співробітників, включно із спеціалістами з міжнародним досвідом у сфері торгівлі енергоресурсами, портфельної оптимізації, ринкової аналітики та моделювання роботи енергетичних ранків, управління ризиками.

Компанія Д.Трейдінг почала операційну діяльність у повному обсязі у другому півріччі 2019 року.

За час свого існування компанія Д.Трейдінг сформувала один із найбільших портфелів за своїм охопленням промислових споживачів газу, електроенергії та вугілля в Україні, які є представниками реального сектору економіки країни.

Продаж електроенергії кінцевим споживачам у загальному портфелі Д.Трейдинга становить близько 62% за перші 6 місяців 2020 року.

Публікація про фінансові результати компанії на сайті «Наші Гроші» 13 серпня 2020 року має ознаки навмисних маніпуляцій, спотвореної аналітики та некомпетентних трактувань інформації. Порівняння результатів діяльності компанії за перше півріччя 2020 року з аналогічним періодом минулого року є некоректним, тому що компанія Д.Трейдінг почала вести повноцінну операційну діяльність з другої половини 2019 року, після запуску нового ринку електроенергії у липні 2019 року.

Журналісти видання «Наші гроші» вказують на зменшення собівартості удвічі, що також не відповідає дійсності. Собівартість Д.Трейдінг за перше півріччя 2020 року в порівнянні з першим півріччям 2019 року збільшилась у 6 разів.

В цілому рентабельність діяльності Д.Трейдінг у 1 півріччі 2020 року склала близько 2,8%, що відповідає практиці роботи трейдингових компаній на європейських енергетичних ринках.

Компанія Д.Трейдінг вважає неприпустимими будь-які публікації на адресу учасників ринку, які засновані на поширені маніпулятивної та некомпетентної інформації.

Д.Трейдінг орієнтується на найбільш високі стандарти професіоналізму та бізнес етики. Компанія відкрита до співпраці зі ЗМІ, очікуючи, що професійні медійні ресурси України також будуть орієнтуватись у своій діяльності на європейські стандарти журналістської професії.

Компанія Д.Трейдінг також звертає увагу, що використання третьою стороною, в даному випадку сайтом «Наші гроші», фінансової інформації без зазначення джерела та без згоди компанії є порушенням законодавства України.