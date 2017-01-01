Луценко завдає удар у відповідь
- Сьогодні, 08:01
-
Розсилка
Про виступ Юрія Луценка у Верховній Раді
Генпрокурор говорив про здобутки ГПУ та антикорупціонерів з НАБУ і САП. Говорив він і по війни силових структур.
Я очікував, що він буде «мочіть напалмом» Ситника ( а НАБУ є за що мочити – від незаконної провокації хабаря до застосування спецтехніки поза законом). І не потрібно мені розповідати про те, що «інакше НАБУ не може працювати».
Я не сприймаю дві речі: заборони і обмеження, а також подвійні стандарти в діяльності правоохоронних рганів. Бо перше і друге призводить до диктатури.
По-перше, Луценко досить чітко озвучив запитання, щодо правових підстав функціонування НАБУ. Закон про НАБУ дійсно передбачає «відкритий конкурс» для співробіників агентства. Конкурс, Карл!!!
І це питання не до Луценка, а до авторів закону про НАБУ! Бо вони самі (всі ці оптимістичні «пусті барабани») записали в закон цю норму! Агов, автори закону! Це ви самі підставили НАБУ. Ще раз – не «закриті конкурси» (як заявляє Ситник) , а «відкриті конскурси» із залученням громадськості.
По-друге, НАБУ, виявляється, мала власну незареєстровану спецтехніку. Прослушка таки була в НАБУ (назаконно). В мене питання: а в кого ще є така техніка? В приватних охоронних агенств, пов»язаних з «єврооптимістами», опозиційних чи провладних олігархів? Мені дійсно цікаво!
По-друге, є потреба внести зміни в законодавчу базу про діяльність НАБУ, в той же КПК . Зніміть ці приторіччя в законодавчій базі.
Луценко запропонував вихід із ситуації: (а) внести відповідні зміни до закону про діяльність НАБУ, (б) зареєструвати спецтехніку в СБУ (як того вимагає закон), (в) забезпечити обмін інформацією між НАБУ і САП.
А тепер скажу річ, яка багатьом не сподобається: НАБУ не захистять єврооптимісти. Вони здулися.
Не допоможуть і американське посольство і Держдеп. Знаєте чому? А тому, що в Вашингтоні не має спільного знаменника щодо питання України.
Трампу взагалі ці теми не цікаві. В Держдепі скоро заміна, в ЦРУ нова людина. ФБР перетрусять протягом найближчих півроку.
Не на США потрібно сподіватися НАБУ, а шукати нових союзників та партнерів в Україні. Зокрема, в експертному співтоваристві поза грантоїдним середовищем
Джерело: блог Віталія Кулика