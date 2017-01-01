Луценко завдає удар у відповідь

Про виступ Юрія Луценка у Верховній Раді

Генпрокурор говорив про здобутки ГПУ та антикорупціонерів з НАБУ і САП. Говорив він і по війни силових структур. Я очікував, що він буде «мочіть напалмом» Ситника ( а НАБУ є за що мочити – від незаконної провокації хабаря до застосування спецтехніки поза законом). І не потрібно мені розповідати про те, що «інакше НАБУ не

Віталій Кулик Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Віталій Кулик

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний прокурор Юрій Луценко та керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Про виступ Юрія Луценка у Верховній Раді

Генпрокурор говорив про здобутки ГПУ та антикорупціонерів з НАБУ і САП. Говорив він і по війни силових структур.

Я очікував, що він буде «мочіть напалмом» Ситника ( а НАБУ є за що мочити – від незаконної провокації хабаря до застосування спецтехніки поза законом). І не потрібно мені розповідати про те, що «інакше НАБУ не може працювати».

Я не сприймаю дві речі: заборони і обмеження, а також подвійні стандарти в діяльності правоохоронних рганів. Бо перше і друге призводить до диктатури.

По-перше, Луценко досить чітко озвучив запитання, щодо правових підстав функціонування НАБУ. Закон про НАБУ дійсно передбачає «відкритий конкурс» для співробіників агентства. Конкурс, Карл!!!

І це питання не до Луценка, а до авторів закону про НАБУ! Бо вони самі (всі ці оптимістичні «пусті барабани») записали в закон цю норму! Агов, автори закону! Це ви самі підставили НАБУ. Ще раз – не «закриті конкурси» (як заявляє Ситник) , а «відкриті конскурси» із залученням громадськості.

По-друге, НАБУ, виявляється, мала власну незареєстровану спецтехніку. Прослушка таки була в НАБУ (назаконно). В мене питання: а в кого ще є така техніка? В приватних охоронних агенств, пов»язаних з «єврооптимістами», опозиційних чи провладних олігархів? Мені дійсно цікаво!

По-друге, є потреба внести зміни в законодавчу базу про діяльність НАБУ, в той же КПК . Зніміть ці приторіччя в законодавчій базі.

Луценко запропонував вихід із ситуації: (а) внести відповідні зміни до закону про діяльність НАБУ, (б) зареєструвати спецтехніку в СБУ (як того вимагає закон), (в) забезпечити обмін інформацією між НАБУ і САП.

А тепер скажу річ, яка багатьом не сподобається: НАБУ не захистять єврооптимісти. Вони здулися.

Не допоможуть і американське посольство і Держдеп. Знаєте чому? А тому, що в Вашингтоні не має спільного знаменника щодо питання України.

Трампу взагалі ці теми не цікаві. В Держдепі скоро заміна, в ЦРУ нова людина. ФБР перетрусять протягом найближчих півроку.

Не на США потрібно сподіватися НАБУ, а шукати нових союзників та партнерів в Україні. Зокрема, в експертному співтоваристві поза грантоїдним середовищем

Джерело: блог Віталія Кулика

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