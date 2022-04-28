«Чорт з табакерки». Чому російським танкам зриває голову в Україні

Люди дивляться на підбитий російський танк у відвойованому українською армією селі Русанів Київської області

Захід знає про це слабке місце росіян з часів війни в Перській затоці

Російські танки з підірваними баштами – це лише одна з ознак того, що вторгнення Росії в Україну йде не за планом.

Вважається, що сотні російських танків були знищені відтоді, як Москва почала свій наступ, – міністр оборони Великобританії Бен Воллес в понеділок оцінив втрати Москви аж у 580 танків.

Але проблеми Москви виходять за рамки простої кількості втрачених танків. Експерти кажуть, що світлини з поля бою свідчать про те, що російські танки страждають від недоліку, про який західні військові знали протягом десятиліть і називають «ефектом чортика з табакерки». Москві, за їхніми словами, слід було його помітити.

Проблема пов'язана з тим, як зберігаються боєприпаси танків. На відміну від сучасних західних танків, російські мають багато снарядів у своїх баштах. Це робить їх дуже вразливими, оскільки навіть непряме влучання може викликати ланцюгову реакцію, яка призводить до вибуху усього їхнього боєзапасу, до 40 снарядів.

Ударна хвиля від вибуху може підірвати башту танка на висоту двоповерхової будівлі, як можна побачити на нещодавніх відео в соціальних мережах.

Знищений танк російської армії. Київщина (Фото: АР)

«Те, що ми спостерігаємо з російськими танками, є конструктивним недоліком», — каже Сем Бендетт, радник програми російських досліджень Центру нової американської безпеки.

«Будь-яке вдале влучання... одразу ж детонує боєприпаси, викликаючи потужний вибух, і башта буквально зривається».

Недолік означає, що екіпаж танка – зазвичай двоє чоловіків у башті й третій за кермом — легка мішень, каже Ніколас Драммонд, колишній офіцер британської армії, аналітик оборонної промисловості, який спеціалізується на сухопутній війні.

«Якщо ти не вилізеш протягом першої секунди, то підсмажишся, немов грінка у тостері».

Ефект «чорта з табакерки»

Драммонд каже, що боєприпаси, що вибухають, створюють проблеми майже для всієї бронетехніки, яку Росія використовує в Україні. Він наводить приклад бойової машини десанту БМД-4, яка зазвичай має екіпаж з трьох осіб і може перевозити ще п'ятьох солдатів. Він каже, що БМД-4 є «пересувною труною», яка «просто знищується» при влучанні ракети.

Цей конструктивний недолік має бути особливо неприємним для Москви, оскільки ці проблеми широко відомі. Вони привернули увагу західних військових під час воєн у Перській затоці проти Іраку в 1991 і 2003 роках, коли велика кількість танків Т-72 іракської армії російського виробництва спіткала та ж доля – башти підривалися з корпусу після влучання протитанкових ракет.

Драммонд каже, що Росія не засвоїла уроки Іраку. А отже, багато її танків в Україні знову втрачають башти.

Ілюстрація Т-72 – (1) водій; (2) командир; (3) навідник; (4) карусель системи автоматичного заряджання (Wikimedia Commons)

Коли серія танків Т-90 – спадкоємиця Т-72 – надійшла на озброєння в 1992 році, то за своєю бронею вона була модернізована, але її система заряджання залишилася схожою на попередню, залишаючись так само вразливою. Т-80, ще один російський танк, який бере участь у вторгненні в Україну, має подібну систему заряджання.

Український танк, підбитий у Гостомелі (Фото: The New York Times)

У такої системи є певні переваги. Сем Бендетт з Центру нової американської безпеки каже, що Росія обрала цю систему, щоб заощадити простір і забезпечити танкам нижчий профіль, що ускладнює влучання під час бою.

Однак доля Т-72 в Іраку спонукала західних військових до дій.

«Всі (західні військові), побачивши танки, підірвані під час війни в Перській затоці, зрозуміли, що потрібно розділяти боєприпаси», – каже Драммонд.

Він вказує на бойові машини піхоти Страйкер американських військових, розроблені після першої війни в Іраку.

«У них башта додана зверху, і ця башта не заходить до відсіку для екіпажу. Вона просто додана зверху, і всі боєприпаси знаходяться всередині цієї башти», - каже він. «Отже , якщо у башту влучать і підірвуть її, екіпаж залишиться в безпеці внизу. Це дуже розумний дизайн».

Інші західні танки, наприклад M1 Абрамс, який використовується США та деякими союзними арміями, є більшими та не мають каруселі. У Абрамса четвертий член екіпажу в танку дістає снаряди з герметичного відсіку і переносить їх у гармату, коли готує постріл.

Комунальщик роздивляється знищений російський танк на дорозі у напрямку столиці України (Фото: АР)

У цьому відсіку є двері, які член екіпажу відкриває та закриває між пострілами танка, тобто якщо танк буде вражений, у башті, ймовірно, буде у найбільшій небезпеці лише один снаряд. «Точне влучання може пошкодити танк, але не обов’язково вбити екіпаж», – каже Бендетт.

Драммонд додає, що використовувані західними військовими снаряди іноді горять під впливом високої температури, але вони не вибухають від влучань.

Танкістів важко замінити

Непросто дізнатися, скільки саме російських танків було знищено в Україні. Розвідка з відкритих джерел на Моніторинговому сайті Oryx повідомила 28 квітня, що щонайменше 300 російських танків було знищено, ще 279 були пошкоджені, покинуті або захоплені.

Однак сайт враховує лише ті випадки, коли наявні візуальні докази, тому російські втрати можуть бути набагато вищими.

Російський танк знищений, його башта підірвана після бою під Харковом, Україна (Фото: Reuters)

І ці втрати стосуються не лише обладнання. Коли Бен Уоллес, британський міністр оборони, повідомив Палаті громад свою оцінку щодо 580 втрачених танків, він також зазначив, що під час вторгнення було вбито понад 15 000 російських військових.

Важко встановити, скільки з них екіпажі танків, але не викликає сумнівів те, що екіпажі нелегко замінити.

Офіційна статистика російських втрат від українського Міноборони

Підготовка танкового екіпажу може зайняти до 12 місяців, каже Алексі Ройніла, колишній танкіст фінських збройних сил, «і це вважається швидко».

І для Росії замінити сотні екіпажів на цьому етапі війни буде складним завданням – особливо коли танки, які вони мають використовувати, мають такі недоліки.