Прокуратура оголосила підозру херсонському гауляйтеру

Ставленик окупантів Олександр Кобець підозрюється в колабораційній діяльності

Призначеному російськими окупантами «голові» Херсонської міської адміністрації Олександру Кобцю прокуратура оголосила підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, під час збройної агресії РФ проти України та окупації Херсона підозрюваний добровільно зайняв посаду голови у незаконно створеному окупаційною владою органі влади - так званій «Херсонській міській адміністрації».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Нагадаємо, 25 квітня в Херсоні російські окупанти захопили будівлю міської ради.

У тимчасово захопленій міській раді Херсона окупанти провели нараду, на якій представили «голову» Херсонської ОДА Володимира Сальдо та «голову» Херсонської міської адміністрації Олександра Кобця.

Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

Про Кобця майже нічого не відомо. Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що він старший за 60 років і до 1991 року проживав в Херсоні.

До слова, очільник Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

На тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

27 квітня в Херсоні відбулася акція громадянського протесту. Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України.

Під час мирного мітингу на площі Свободи в Херсоні військовослужбовці збройних сил РФ застосували сльозогінний газ та світлошумові боєприпаси до мирного населення. За попередніми даними, постраждало четверо мирних мешканців.

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