«Люди знервовані, тому що їсти немає». Що наразі відомо про гуманітарну блокаду окупованих Олешок

Американська журналістка, яка живе у Херсоні, звернулася до міжнародних організацій із закликом домогтися гуманітарного коридору для цивільних

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ситуація залишається критичною: місто не отримувало нових поставок продовольства з травня. Про це у коментарі «Вгору» повідомила начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко, передає «Главком».

Олешки опинилися відрізаними від Херсона після підриву росіянами Антонівського мосту через Дніпро під час українського контрнаступу у 2022 році. У червні 2023 року місто зазнало масштабного затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС. Нині дороги до Олешок заміновані та контролюються російськими безпілотниками, що майже унеможливлює доставку продовольства й створює загрозу голоду.

Місто Олешки, Україна, 10 червня 2023 року фото: АР

Ситуація із продовольством в Олешках

Тетяна Гасаненко наголосила, що від травня жодного постачання не було. Спроба доставити продукти 1 вересня закінчилася тим, що машини натрапили на заміновану дорогу й тому змушені були розвернутися, а на зворотному шляху їх атакували дронами.

Очільниця Олешківської МВА додала, що продукти в місті коштують дорого – за кілограм солі, цукру та інші товари беруть близько тисячі російських рублів (приблизно 525 грн, – «Главком»). Водночас картоплі, борошна та м'яса, немає.

«Кабачки вже відходять, тому що наступає осінь, і люди просто вже знервовані, тому що їсти немає. Тварин годувати нічим», – підкреслила посадовиця.

Окуповані Олешки опинилися на межі гуманітарної катастрофи фото: Дмитро Лубінець/Facebook

За даними очільниці МВА, місцева лікарня працює на залишках пального і може невдовзі зупинитися, медикаментів немає. Через відсутність сполучення з міста також неможливо евакуювати поранених і тіла загиблих.

«Люди залишаються просто в заблокованому місті. Ніхто не може ні виїхати, ні заїхати. В Олешках залишаються діти та літні люди. Попереду зима, а місто фактично відрізане від світу. Олешки були красивим європейським містечком. Тепер це – руїни», – сказала очільниця МВА.

Росіяни крадуть їжу в людей

У матеріалі The Washington Post йдеться, що росіяни не тільки не забезпечують продовольством мешканців окупованих територій, як того вимагають Женевські конвенції. Вони ще й крадуть продукти, які мешканці Олешок приховали в покинутих підвалах або придбали за непомірними цінами в тих небагатьох магазинах, що ще залишилися.

«За останні чотири місяці до міста не надійшла жодна гуманітарна допомога», – розповіла Ксенія Архипова, колишня поліцейська з Олешок.

Тимчасово окуповані Росією Олешки фото: 34-та бригада морської піхоти

Авторка матеріалу додала: «В Україні слово «Голодомор» означає штучний голод, який забрав життя мільйонів українців після спроб радянської влади насадити колективізацію. Сьогодні приблизно 1700 людей, які ще залишаються в Олешках (до повномасштабної війни там проживали близько 24 тис. осіб), а також близько 5300 мешканців сусідніх населених пунктів на лівому березі Дніпра намагаються пережити цей сучасний Голодомор. Вони живуть без електрики, води, газу та опалення».

Евакуація

У матеріалі видання підкреслюється, що евакуація з Олешок надзвичайно складна. Віка, якій вдалося виїхати разом із матір'ю, маленькою донькою та трьома молодшими братами й сестрами, розповіла, що подолала понад 6,4 тис. км через Росію, щоб потрапити до Естонії, потім Латвії, Литви, Польщі й лише після цього повернутися на підконтрольну Україні територію.

Зазначається, що їй вдалося врятуватися разом із більшою частиною родини, хоча російські військові на блокпості, перевіряючи її телефон, виявили, що її брат кількома місяцями раніше загинув, воюючи за Україну на Донбасі.

В’їзд до окупованого міста Олешки на Херсонщині фото: Дмитро Лубінець/Facebook

До того ж евакуація однієї людини коштує $300-400. Зазвичай витрати оплачують родичі, які перебувають на підконтрольній Україні території. Однак оскільки в Олешках більше не працюють банкомати, люди змушені віддавати свої банківські картки та PIN-коди випадковим водіям, які можуть зняти гроші в рублях у Скадовську, а потім спробувати привезти їх назад до міста.

Американська журналістка закликала створити гуманітарний коридор

Американська журналістка Заріна Забріскі, яка живе у Херсоні, звернулася до міжнародних організацій із закликом домогтися гуманітарного коридору для цивільних, які залишаються в окупованих Олешках та інших населених пунктах лівобережжя Херсонщини.

«Тисячі українських цивільних осіб, серед яких діти та люди похилого віку, наразі голодують в окупованій Росією Херсонській області, зокрема в Олешках та інших населених пунктах. Росія несе відповідальність за цей штучно створений голод. Міжнародна спільнота мовчить», – йдеться у повідомленні.

Журналістка зауважила, що умови, що склалися, свідчать про серйозну гуманітарну кризу: відсутність поставок продовольства, нестача питної води, медичної допомоги, а також відсутність електроенергії, газу та опалення.

Нагадаємо, тимчасово окуповане місто Олешки на лівобережжі Херсонщини опинилося на межі виживання. Російські війська створили повну гуманітарну блокаду, замінувавши під’їзні шляхи та позбавивши цивільних доступу до їжі, ліків та базових умов життя.

У травні Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив готовність сприяти організації безпечної евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів Херсонщини.