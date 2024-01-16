Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо цифровізації армії
Рішення підтримали 249 народних обранців
На сьогоднішньому засідання, 16 січня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Про це повідомив народний депутата Олексій Гончаренко.
Відповідне рішення підтримали 249 народних обранців.
Законопроєкт сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток).
«Рада підтримала законопроєкт про автоматичне отримання УБД і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних (№10062)», – написав Гончаренко.
У Міноборони пояснили, що реалізація цього законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.
Крім цього, законопроєкт надасть Міноборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.
Завдяки цьому:
- буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);
- пришвидшиться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
- прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
- посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.
Законопроєкт також передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.
Нагадаємо, у вересні 2023 року Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №10062, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців
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