Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо цифровізації армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо цифровізації армії
Міноборони пояснили, що реалізація законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 249 народних обранців

На сьогоднішньому засідання, 16 січня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Про це повідомив народний депутата Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення підтримали 249 народних обранців. 

Законопроєкт сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток).
«Рада підтримала законопроєкт про автоматичне отримання УБД і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних (№10062)», – написав Гончаренко.

У Міноборони пояснили, що реалізація цього законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Крім цього, законопроєкт надасть Міноборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому:

  • буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);
  • пришвидшиться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
  • прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
  • посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.

Законопроєкт також передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №10062, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців
 

 
 
 
 
 

Теги: Верховна Рада Міноборони армія Олексій Гончаренко послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк: Безугла має скласти мандат. Так буде чесно
Глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк: Безугла має скласти мандат. Так буде чесно інтерв’ю
12 сiчня, 09:30
Умєров заявив, що українці за кордоном мають посилити ЗСУ наступного року
Умєров хоче мобілізувати чоловіків з-за кордону: з якої країни почне
21 грудня, 2023, 12:14
Умєров прокоментував слова президента про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей
Мобілізація по-новому. Умєров розповів, коли законопроєкт зареєструють у Раді
24 грудня, 2023, 13:58
Рустем Умєров взяв участь у засідання Конгресу місцевих та регіональних влад
Умєров висловився про мобілізацію та назвав завдання місцевої влади
16 грудня, 2023, 17:58
Міноборони Нідерландів закуповує два нові кораблі для забезпечення безпеки Північного моря
Нідерланди посилять військову присутність у Північному морі через дії РФ
21 грудня, 2023, 15:10
В Україні збільшилась кількість нових ФОПів
Як змінилася кількість нових ФОПів у 2023 році: неочікувані дані
8 сiчня, 13:34
Українські діти у школах Чехії вирізняються старанністю
Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність
9 сiчня, 17:00
Слово року стосується війни
В Україні названо слово 2023 року
6 сiчня, 18:43
Мар'яна Безугла
Стало відомо, коли Рада розгляне постанову про відкликання Безуглої з посади
8 сiчня, 12:58

Політика

Уряд дозволив підприємствам оборонки бронювати працівників без обмежень
Уряд дозволив підприємствам оборонки бронювати працівників без обмежень
Виступ Зеленського у Давосі: трансляція
Виступ Зеленського у Давосі: трансляція
Форум в Давосі: Зеленський зустрівся із держсекретарем США (відео)
Форум в Давосі: Зеленський зустрівся із держсекретарем США (відео)
Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо цифровізації армії
Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо цифровізації армії
Голова «Слуги народу» пояснила, чому рейтинг партії нижче рейтингу Зеленського
Голова «Слуги народу» пояснила, чому рейтинг партії нижче рейтингу Зеленського
Яка норма може зникнути із законопроєкту про мобілізацію: роз'яснення нардепа
Яка норма може зникнути із законопроєкту про мобілізацію: роз'яснення нардепа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
36K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
20K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
16K
Буданов повідомив, скільки справних літаків А-50 ще має Росія
12K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5318
Ураження російського Іл-22: Повітряні сили повідомили, у якому стані перебуває літак та екіпаж

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua