Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо цифровізації армії

Міноборони пояснили, що реалізація законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних

Рішення підтримали 249 народних обранців

На сьогоднішньому засідання, 16 січня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Про це повідомив народний депутата Олексій Гончаренко.

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Відповідне рішення підтримали 249 народних обранців.

Законопроєкт сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток).

«Рада підтримала законопроєкт про автоматичне отримання УБД і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних (№10062)», – написав Гончаренко.

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У Міноборони пояснили, що реалізація цього законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Крім цього, законопроєкт надасть Міноборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

пришвидшиться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.

Законопроєкт також передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №10062, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців













