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Масовані удари по Запоріжжю, понад 100 обстрілів Херсонщини: ситуація в регіонах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масовані удари по Запоріжжю, понад 100 обстрілів Херсонщини: ситуація в регіонах
Упродовж доби окупанти били по містах та селах на Запоріжжі
фото: Telegram/Юрій Малашко

За добу по Херсонській області противник здійснив 121 обстріл (788 снарядів)

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 36 вибухів: з мінометів, артилерії, реактивної системи залпового вогню, танку, СП та скидання Вог з БпЛА. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громади. У Білопільській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два житлові будинки. Ніч на Сумщині минула без обстрілів.

Запорізька

Окупанти гатили по 19 містах та селах на лінії вогню; зафіксовано 84 удари. Рашисти обстріляли з реактивної системи залпового вогню Новоданилівку та Новодарівку, а також атакували 21 безпілотником Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку й П'ятихатки. 61 артудар прийшовся по території Новоандріївки, Залізничного, Левадного, Полтавки, Приютного, Роботиного, Кам'янистого, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Учора від самого ранку ворог гатив по Нікопольському району. Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе. Пошкоджені три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Понівечені три господарські споруди, чотири авто та газогін. Люди вціліли. У Криворізькому районі сили ППО збили ворожу ракету. Опівночі окупанти вдарили з артилерії по Марганцю Нікопольського району. Пошкоджені дві аптеки, магазин, два п'ятиповерхових та два приватні будинки. Зачепило й п'ять господарських споруд, газогони, лінію електропередач. Без світла залишилися оселі понад дві тис. родин. Люди не постраждали. На інших територіях Дніпропетровщини ніч минула без ворожих атак.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворога зазнали Вовчанськ Чугуївського району; Вільхуватка Куп'янського району. Внаслідок удару із реактивної системи залпового вогню «Град» по м. Куп'янськ пошкоджені житлові будинки. Без постраждалих. Вчора у лісі неподалік селища Золочів Богодухівського району 56-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі й зазнав уламкового поранення грудної клітки. Потерпілого госпіталізували, стан важкий.

Луганщина

Ворог потужно атакував поблизу Макіївки та Білогорівки, намагаючись там просунутися. Піхоту підтримувала авіація, якою завдано ударів по Білогорівці і Серебрянському лісу. По Невському росіяни вдарили з мінометів та артилерії. Загалом за добу противник спрямував по наших позиціях 512 снарядів.

Донеччина

Під вогнем рашистів – сім населених пунктів: Мирноград, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, с.Соловйове, с.Ласточкине. Пошкоджено 27 житлових будинків (з них шість – багатоквартирні), кафе, магазин, газопровід, дві господарчі споруди, п'ять цивільних автомобілів, школа, адмінбудівля, будівля ліцею. На Донеччині за добу: поранений.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 121 обстріл (788 снарядів), з них по м. Херсон – вісім артилерійських обстрілів (42 снаряди). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області; будівлю магазину у м. Херсон. Ворог атакував дроном камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Поранення отримали четверо вогнеборців. Внаслідок нічного обстрілу села Станіслав також постраждала підстанція ЕМД, обстріляно машину ЕМД, чергові медичні працівники не постраждали.

Миколаївщина

Учора ворог спрямував по Куцурубській громаді два FPV-дрони. Уражено відкриті території. Руйнувань та постраждалих немає.

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.

Теги: війна обстріл окупанти Херсонщина Запоріжжя

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