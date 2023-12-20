Допоміг 300 ухилянтам: ДБР взялося за керівника районного ТЦК у Запоріжжі

Встановлюється повне коло залучених осіб

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя. Про це повідомив пресцентр ДБР.

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«Керівник районного ТЦК та СП та троє його підлеглих надавали військовозобов’язаним повний «пакет послуг» для звільнення від військової служби. Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, таким чином за період 2022-2023 років ухилились від мобілізації понад 300 осіб. Орієнтовна вартість «послуги» ділків складала 2-3 тис. дол. на одну людину.

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Працівники ДБР провели обшуки за місцями проживання та роботи посадових осіб районного ТЦК та СП.

Наразі слідчі дії продовжуються. Встановлюється повне коло залучених осіб.

Кримінальне провадження ведеться за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років.

Раніше повідомлялося, що колишній військком Запоріжжя допомагав «кримінальним авторитетам» сховатися від суду.