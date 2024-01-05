Окупанти били по Харкову не російськими ракетами – голова ОВА

Як пояснив глава Харківської ОВА, РФ стерла маркування з ракет, якими била по місту 2 січня

Російські військові останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території РФ. Про це повідомив під час брифінгу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник – це не Російська Федерація, скажімо так. Коли буде вже точніша інформація від Генштабу, нашої розвідки, ми про це повідомимо одразу», – зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА додав, що тип ракет вже вдалося встановити. Це були балістичні ракети «Іскандер-М».

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Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Зокрема, правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ вдарила по Харкову 2 січня. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

До слова, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

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Також американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.