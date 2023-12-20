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Україна місцями покращила свою оборону: яка ситуація на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна місцями покращила свою оборону: яка ситуація на фронті
фото ілюстративне

РФ проводить наступальні дії в різних місцях на сході України, в той час як українські війська почали згортати контрнаступальні операції

Хоча окупанти продовжують локальні наступи на кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищує масштаби на рівні взводу. Про це йдеться у звіті Міністерство оборони Великої Британії.

«Великий прорив Росії малоймовірний, і загалом фронт характеризується застоєм», – йдеться в повідомленні.

Крім того, британська сторона відзначає зусилля українських сил з покращення польових укріплень і перехід до «більш оборонної позиції на більшій частині лінії фронту». Повідомляється, що станом на середину грудня Україна покращила оборону вздовж свого кордону з Білоруссю за допомогою «зубів дракона», колючого дроту та протитанкових ровів.

За даними командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському і Бахмутському напрямках з метою вийти на кордони Донецької області, але «на всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону і знищують ворога».

У свою чергу, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський нещодавно повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) днями зауважив, що російські війська проводять наступальні дії в різних місцях на сході України, в той час як українські війська почали згортати контрнаступальні операції.

Нагадаємо, триває 665-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів противника.

Теги: війна окупанти ЗСУ

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