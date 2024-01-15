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Лещенко вперше показав, скільки заробляє під час війни в «Укрзалізниці»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Лещенко вперше показав, скільки заробляє під час війни в «Укрзалізниці»
На початку лютого 2022 року Сергія Лещенко було перепризначено до наглядової ради «Укрзалізниці»
фото: Сергій Лещенко/Facebook

У лютому 2022 року ексжурналіста було перепризначено до наглядової ради «Укрзалізниці», там він став заступником голови

Позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко задекларував 194,9 тис. грн гонорарів та інших виплат, отриманих від АТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Кошти надійшли Лещенку як члену наглядової ради АТ «Укрзалізниця». Датою отримання вказано 7 грудня 2023 року. Ймовірно, розрахунок із членом наглядової ради «Укрзалізниця» провела за грудень.

Зауважимо, що це перше декларування Сергія Лещенка під час війни. Адже з початку вторгення РФ українська влада ухвалила рішення про необов'язкову подачу електронних декларації держслужбовцями та посадовцями місцевого самоврядування. І лише 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Лещенко вперше показав, скільки заробляє під час війни в «Укрзалізниці» фото 1
дані з реєстру декларацій

Варто наголосити: на початку лютого 2022 року Сергія Лещенко було перепризначено до наглядової ради «Укрзалізниці». Також він став заступником голови наглядової ради. Загалом, Сергій Лещенко у наглядовій раді «Укрзалізниці» – з кінця 2019 року. До цього працював народним депутатом VIII скликання, ще раніше – журналістом-розслідувачем.

У 2021 році Лещенко майже щомісячно декларував 332 тис. грн гонорарів та інших виплат від АТ «Укрзалізниця». Його повноваження закінчилися у вересні 2021 року.

З березня 2022 року Сергій Лещенко також працює позаштатним радником голови Офісу президента.

Як повідомляв «Главком», за 2022-2023 роки віцепрем’єр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував 28,59 млн грн, отриманих у виглядів доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Джерелом доходу виступив громадянин України Руслан Крамаренко, колишній бізнес-партнер.

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Теги: Сергій Лещенко війна гроші Укрзалізниця декларація

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