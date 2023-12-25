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Стало відомо, що окупанти роблять з дезертирами, які відмовляються йти на штурм

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, що окупанти роблять з дезертирами, які відмовляються йти на штурм
За невиконання наказів офіцери РФ роздягають росіян догола та саджають у холодні ями
фото з відкритих джерел

Окупанти дедалі частіше здаються в полон через «нелюдське ставлення» з боку російського командування

Росіяни почали частіше здаватись у полон на тлі нелюдського ставлення до них з боку окупаційного командування. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Речник повідомив, що протягом минулої доби росіяни зосереджували основні зусилля на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Ворог проводить активні піхотні атаки за підтримки як бронетехніки, так і авіації.

Штупун розповів, що наразі є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу Збройних сил РФ.

«В полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців. Так, за останні три доби одну (групу – «Главком») з шести осіб взяли у недовготривалому бою, а одна, майже така сама за кількістю, здалася в полон взагалі без бою. Як кажуть, вийшли на голос після буквально кількох пострілів у повітря», – повідомив Штупун.

Однією з причин речник ЗСУ назвав «нелюдське ставлення» з боку російського командування.

«За відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери роздягають їх догола, це взимку, саджають у такому вигляді в холодні ями, б’ють і погрожують розстрілами», – сказав Штупун.

Речник Сил оборони наголосив, що наразі лише невеликі групи росіян відкрито відмовляються брати участь у штурмах, але «дуже багато, все більше окупантів саботують або імітують атаки».

Нагадаємо, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. 

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тис. цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів.

До слова, на початку квітня 2022 року Кабінет міністрів створив нормативну базу для запуску першого в Україні табору для військовополонених. У середині травня офіційно з’явився заклад «Захід 1». Його створено на базі виправної колонії №50, що на Львівщині. Табір розрахований на пів тисячі схоплених окупантів. Також для тримання військовополонених було залучено понад 30 дільниць установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби.

Як ми повідомляли, триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти війна штурм росіяни

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