Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Фермер заплатить штраф за те, що його працівники не прибули до ТЦК

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Фермер заплатить штраф за те, що його працівники не прибули до ТЦК
Чоловік ще може оскаржити рішення про штраф в апеляційному суді
фото: depositphotos.com

Суд підтвердив законність постанови районного воєнкому про притягнення до відповідальності керівника фермерського господарства

Теофіпольський районний суд Хмельницької області залишив без змін постанову про адміністративне правопорушення, яку оформив начальник Хмельницького районного ТЦК та СП щодо голови фермерського господарства «Мусейове». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, місцевий фермер порушив законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За це його оштрафовано на 34 тис. грн. Зокрема, він не організував своєчасне оповіщення та прибуття своїх працівників до ТЦК у визначений день.

У суді фермер зауважив, що виконав всі можливі дії з оповіщення працівників, які можна було зробити в межах одного дня. А саме – забезпечив прибуття до восьмого відділу РТЦК чотирьох працівників для уточнення військово-облікових даних. Ще трьох співробітників, які перебували у відрядженні, повідомив у телефонному режимі при вимогу з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Водночас, як з’ясував суд, голова фермерського господарства не надав доказів про направлення вищезазначених трьох працівників у відрядження (накази про відрядження, товарно-транспортні накладні тощо).

«Суд дійшов висновку, що начальник Хмельницького РТЦКСП при винесенні спірної постанови діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством, а тому підстав для її скасування немає», – вважає Феміда.

Фермер ще може оскаржити рішення суду першої інстанції, подавши апеляційну скаргу.

Нагадаємо, що в Україні триває 1272-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

30 грудня 2022 року Кабмін затвердив постанову №1487, якою зобов’язав державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації  здійснювати оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик і забезпечення їх своєчасного прибуття.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина війна штраф мобілізація ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Кривицький на війні отримав важке поранення лівої руки
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
Вчора, 19:40
До кінця 2025 року ракета «Орєшнік» з'явиться на території Білорусі
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
19 липня, 11:05
Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
20 липня, 14:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11038 танків
Втрати ворога станом на 22 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 липня, 07:38
З початком війни у 2014 році Андрій Ткаченко виконував бойові завдання під час АТО і ООС на сході України
Пройшов шлях від льотчика до командира ланки. Згадаймо підполковника Андрія Ткаченка
24 липня, 09:00
ЗСУ ліквідували полковника, який командував штурмами на Харківщині
ЗСУ ліквідували полковника, який командував штурмами на Харківщині
27 липня, 07:05
Андрій Єрмак вважає, що треба посилити тиск на РФ, зокрема, на Росатом
Як зупинити воєнну машину Путіна. Єрмак назвав п'ять кроків
4 серпня, 16:41
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення 31 липня
Атака на Київ 31 липня: кількість жерт зросла
6 серпня, 10:11
Чоловіку проведуть психолого-психіатричну експертизу
Відрубав матері голову та втік: поліція Хмельниччини знайшла підозрюваного у лісі
15 серпня, 20:10

Суспільство

Фермер заплатить штраф за те, що його працівники не прибули до ТЦК
Фермер заплатить штраф за те, що його працівники не прибули до ТЦК
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 серпня
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 серпня
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 18 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 18 серпня: традиції та молитви
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав головну відмінність між українцями та росіянами
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав головну відмінність між українцями та росіянами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
48K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
16K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
7617
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
6681
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua