Фермер заплатить штраф за те, що його працівники не прибули до ТЦК

Чоловік ще може оскаржити рішення про штраф в апеляційному суді

Суд підтвердив законність постанови районного воєнкому про притягнення до відповідальності керівника фермерського господарства

Теофіпольський районний суд Хмельницької області залишив без змін постанову про адміністративне правопорушення, яку оформив начальник Хмельницького районного ТЦК та СП щодо голови фермерського господарства «Мусейове». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, місцевий фермер порушив законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За це його оштрафовано на 34 тис. грн. Зокрема, він не організував своєчасне оповіщення та прибуття своїх працівників до ТЦК у визначений день.

У суді фермер зауважив, що виконав всі можливі дії з оповіщення працівників, які можна було зробити в межах одного дня. А саме – забезпечив прибуття до восьмого відділу РТЦК чотирьох працівників для уточнення військово-облікових даних. Ще трьох співробітників, які перебували у відрядженні, повідомив у телефонному режимі при вимогу з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Водночас, як з’ясував суд, голова фермерського господарства не надав доказів про направлення вищезазначених трьох працівників у відрядження (накази про відрядження, товарно-транспортні накладні тощо).

«Суд дійшов висновку, що начальник Хмельницького РТЦКСП при винесенні спірної постанови діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством, а тому підстав для її скасування немає», – вважає Феміда.

Фермер ще може оскаржити рішення суду першої інстанції, подавши апеляційну скаргу.

Нагадаємо, що в Україні триває 1272-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

30 грудня 2022 року Кабмін затвердив постанову №1487, якою зобов’язав державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснювати оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик і забезпечення їх своєчасного прибуття.