Російська армія окупувала Попів Яр на Донеччині

Окупанти просунулися на Донеччині

Російська терористична армія окупувала Попів Яр та просунулася в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог окупував Попів Яр, а також просунувся біля Торецька, Щербинівки, Воскресенки та Полтавки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов спростував фейк про захоплення міста Часів Яр Донецької області росіянами.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони захищають позиції в Часовому Яру: «Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо. І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок – дуже важливий».

Також аналітики зазначали, що захоплення Часового Яру може відкрити російським військам кілька оперативних напрямків для подальшого наступу на український пояс фортець у Донецькій області. Під загрозою опиняються Костянтинівка, Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка.