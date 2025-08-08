Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина

Волошин брав участь у миротворчій місії в Африці, був досвідченим пілотом

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгенія Волошина.

Український військовий льотчик, миротворець, підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни Євгеній Волошин загинув 26 березня 2017 року у селі Малинівка, Слов'янського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком».

Євгеній Волошин народився 18 вересня 1978 року у місті Горішні Плавні на Полтавщині.

У 1999 році закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Брав участь у миротворчій місії в Африці, був досвідченим пілотом.

Підполковник, командир екіпажу військового гелікоптера Мі-2, заступник командира вертолітної ескадрильї18-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ, в/ч А3384, м. Полтава.

З лютого 2017 року перебував у відрядженні в Краматорську, у складі екіпажу вертольота Мі-2, разом з другим пілотом капітаном Дмитром Мовчаном та бортовим техніком старшим лейтенантом Романом Кандулом. Їхній вертоліт («бджілка», як вони його називали) виконував роль повітряного «таксі», перевозив вантажі та особовий склад Генштабу і Збройних сил у районі проведення АТО, поблизу лінії фронту.

26 березня 2017 року близько 15:00 військовий гелікоптер Мі-2 зазнав авіакатастрофи поблизу села Малинівка Слов'янського району Донецької області, за 13 км від аеродрому Краматорська.

Євгеній Волошин загинув 26 березня 2017 року на Донеччині фото: www.ngua.org

За попередніми висновками, вертоліт, що летів на малій висоті, зачепився за лінії електропередач і впав. Загинули троє членів екіпажу, – підполковник Євгеній Волошин, капітан Дмитро Мовчан і старший лейтенант Роман Кандул, та два пасажири – офіцери Озброєння ЗСУ полковники Валерій Мельник і Віктор Калитич.

30 березня з військовими льотчиками попрощались у Полтаві. Панахида пройшла в Авіамістечку, на території 18-ї бригади армійської авіації, в/ч А3384.

Євгеній Волошин похований на міському кладовищі у Горішніх Плавнях.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно, указ Президента України від 11.10.2017 № 318/2017).

На визнання вагомих особистих заслуг перед Полтавщиною та Україною, за зразкове виконання військового і громадянського обов'язку, мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, занесений до Книги Пошани Полтавської обласної ради (посмертно, розпорядження голови Полтавської облради від 02.03.2018 № 40).

У Євгенія Волошина залишилися дружина і семирічний син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.