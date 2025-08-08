Головна Країна Суспільство
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина
Волошин брав участь у миротворчій місії в Африці, був досвідченим пілотом
колаж: glavcom.ua

За попередніми висновками, вертоліт, що летів на малій висоті, зачепився за лінії електропередач...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгенія Волошина.

Український військовий льотчик, миротворець, підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни Євгеній Волошин загинув 26 березня 2017 року у селі Малинівка, Слов'янського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком».

Євгеній Волошин народився 18 вересня 1978 року у місті Горішні Плавні на Полтавщині.

У 1999 році закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Брав участь у миротворчій місії в Африці, був досвідченим пілотом.

Підполковник, командир екіпажу військового гелікоптера Мі-2, заступник командира вертолітної ескадрильї18-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ, в/ч А3384, м. Полтава.

З лютого 2017 року перебував у відрядженні в Краматорську, у складі екіпажу вертольота Мі-2, разом з другим пілотом капітаном Дмитром Мовчаном та бортовим техніком старшим лейтенантом Романом Кандулом. Їхній вертоліт («бджілка», як вони його називали) виконував роль повітряного «таксі», перевозив вантажі та особовий склад Генштабу і Збройних сил у районі проведення АТО, поблизу лінії фронту.

26 березня 2017 року близько 15:00 військовий гелікоптер Мі-2 зазнав авіакатастрофи поблизу села Малинівка Слов'янського району Донецької області, за 13 км від аеродрому Краматорська.

Євгеній Волошин загинув 26 березня 2017 року на Донеччині
Євгеній Волошин загинув 26 березня 2017 року на Донеччині
фото: www.ngua.org

За попередніми висновками, вертоліт, що летів на малій висоті, зачепився за лінії електропередач і впав. Загинули троє членів екіпажу, – підполковник Євгеній Волошин, капітан Дмитро Мовчан і старший лейтенант Роман Кандул, та два пасажири – офіцери Озброєння ЗСУ полковники Валерій Мельник і Віктор Калитич.

30 березня з військовими льотчиками попрощались у Полтаві. Панахида пройшла в Авіамістечку, на території 18-ї бригади армійської авіації, в/ч А3384.

Євгеній Волошин похований на міському кладовищі у Горішніх Плавнях.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно, указ Президента України від 11.10.2017 № 318/2017).

На визнання вагомих особистих заслуг перед Полтавщиною та Україною, за зразкове виконання військового і громадянського обов'язку, мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, занесений до Книги Пошани Полтавської обласної ради (посмертно, розпорядження голови Полтавської облради від 02.03.2018 № 40).

У Євгенія Волошина залишилися дружина і семирічний син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина
Хотіли заробити легкі гроші: прикордонники затримали на Буковині неповнолітніх переправників
Хотіли заробити легкі гроші: прикордонники затримали на Буковині неповнолітніх переправників
На Донеччині серед фортифікацій проросли соняхи: вражаючі кадри
На Донеччині серед фортифікацій проросли соняхи: вражаючі кадри
Центр протидії дезінформації зробив заяву про нові виплати від ООН
Центр протидії дезінформації зробив заяву про нові виплати від ООН
8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сирський окреслив шлях до завершення війни
Сирський окреслив шлях до завершення війни

