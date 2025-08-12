Польський міністр відповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні

Сікорський не вважає за доречне обговорювати публічно, чим готова пожертвувати Україна задля досягнення миру

Глава МЗС Польща Радослав Сікорський в інтерв'ю для ВВС розповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні, передає «Главком».

«Ми всі хочемо миру – але це має бути справедливий мир, а щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі», – сказав він.

Сікорський повідомив, що іноземні партнери не мають нав'язувати Україні, які рішення приймати, оскільки з наслідками цих рішень житимуть українці, а не іноземці.

«Як іноземці ми не маємо казати жертві агресії, як замирювати агресора – тому що з наслідками цього житиме саме Україна», – заявив Сікорський.

Він також додав, що не вважає за доречне обговорювати публічно, чим готова пожертвувати Україна задля досягнення миру – і що в будь-якому разі ці рішення має ухвалювати саме вона.

За словами Сікорського, представники України, Європи та США підтримують постійні контакти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не буде укладати угоду між Росією та Україною.

«Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє (РФ та Україна, – «Главком»). Росія повинна повернутися до розбудови своєї країни, великої країни, у них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той відправиться на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Аляску.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.