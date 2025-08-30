Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Розкрадання європейських коштів на відбудові. Українців закликають активно «стукати»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Розкрадання європейських коштів на відбудові. Українців закликають активно «стукати»
Глава Держаудитслужби зазначила, що за законом про звернення громадян не можна опрацьовувати анонімні звернення
фото: glavcom.ua

Глава Держаудитслужби: Намагаємося не залишати поза увагою і перевіряти будь-які повідомлення про порушення

Українці можуть долучатися до контролю за використанням коштів ЄС, спрямованих на відбудову країни. На сайті Держаудитслужби є форма для повідомлень про порушення з коштами ЄС. Глава Держаудитслужби Алла Басалаєва запевнила в розмові з «Главкомом», що усі сигнали про можливі зловживання, незалежно від джерела, беруться до уваги та перевіряються.

Басалаєва розповіла, що громадськість свою активність проявляє через медіа або звернення від громадських організацій щодо захисту фінансових інтересів ЄС, зокрема інструменту Ukraine Facility. Така інформація, за її словами, також відстежується й опрацьовується AFCOS.

AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service) – це Служба координації боротьби з шахрайством, що є частиною Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF).

«Водночас, на відміну від публікацій в медіа, які можуть не одразу бути поміченими відповідальними працівниками AFCOS, інформація з форми невідкладно опрацьовується. AFCOS розробила методику, яка передбачає встановлення й підтвердження інформації, мінімально необхідної для подальшого інформування OLAF та передачі матеріалів до правоохоронних органів», – каже вона.

Форма для повідомлень про порушення з коштами ЄС на сайті Держаудитслужби
Форма для повідомлень про порушення з коштами ЄС на сайті Держаудитслужби

За словами очільниці Держаудитслужби, AFCOS ініціює перед органами державної влади поширення на їхніх офіційних вебсторінках гіперпосилання на форму повідомлень про порушення з коштами ЄС та закликає до цього Інтернет-видання.

Басалаєва каже, що активність громадян справді висока і багато хто переходить за посиланням на спеціальну форму та повідомляє про можливі порушення. Також Держаудитслужба бере інформацію і від журналістів. «Намагаємося не залишати поза увагою і перевіряти будь-які повідомлення про порушення», – продовжила посадовиця.

Глава Держаудитслужби зазначила, що за законом про звернення громадян не можна опрацьовувати анонімні звернення, оскільки звертатись можуть і конкуренти тих, кому доручено освоювати європейські кошти.

«Ми розуміємо, як побудований цей «бізнес». Хтось виграв тендер, хтось – ні. Той, хто програв, вирішує: давайте напишемо скаргу в Антимонопольний комітет, або в Держаудитслужбу, або в правоохоронний орган. Тому бувають випадки, коли обставини, викладені у скарзі, не відповідають дійсності. Але ми загалом намагаємося реагувати на всі звернення», – підкреслила Басалаєва.

Єдина проблема, на яку звернула увагу держслужбовиця, це те, що громадяни вимагають миттєвої «зворотної реакції».

«Але ми здійснили перевірку, передали інформацію до правоохоронних органів, там відкрили кримінальне провадження, і тепер все закрите таємницею слідства (ст. 222 КПК). Тому буває людям важко пояснити, чому ми не можемо розкрити наші акти», – резюмувала Глава Держадитслужби.

Нагадаємо, Європейський Союз ретельно перевірив спроможність України контролювати використання коштів Ukraine Facility ще до того, як поклав ці функції на Державну аудиторську службу. Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як відбувається взаємодія з правоохоронними органами та європейськими структурами під час контролю за використанням коштів Ukraine Facility.

Читайте також:

Теги: гроші права громадян Європейський союз Держаудитслужба Алла Басалаєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Google стурбований тим, що Закон про штучний інтелект та кодекс практики ризикують уповільнити розвиток та впровадження штучного інтелекту в Європі
Google піде на угоду з Євросоюзом щодо контролю штучного інтелекту
30 липня, 20:16
ЄС продовжує працювати з США над остаточним формулюванням спільної декларації щодо двосторонньої торгівлі
Євросоюз відкладає контрзаходи на випадок торговельної війни зі США
4 серпня, 19:06
Речник Єврокомісії зробив заяву про фінансування України
Євросоюз повідомив, чи планує заморожувати фінансування Україні
31 липня, 18:59
За кілька років до коштовного подарунку керівник Кіровоградщини щедро обсипав мільйонами свого сина
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
13 серпня, 10:21
Грошові подарунки на понад 3,4 млрд грн щороку декларують публічні службовці
Усі гроші – від мами. Держслужбовці прикриваються хитрою схемою: деталі від НАЗК
13 серпня, 16:07
За низку шахрайств тернополянину загрожує до трьох років позбавлення волі
У Тернополі шахрай розраховувався в магазинах сувенірними грошима
14 серпня, 20:01
Каллас підтвердила, що робота над санкціями триває
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
19 серпня, 21:21
Покоління зумерів боїться додаткових витрат
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
23 серпня, 08:57
В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч
Вчора, 05:53

Економіка

Розкрадання європейських коштів на відбудові. Українців закликають активно «стукати»
Розкрадання європейських коштів на відбудові. Українців закликають активно «стукати»
Чи дорога електроенергія в Україні? Розбір експерта Українського інституту майбутнього
Чи дорога електроенергія в Україні? Розбір експерта Українського інституту майбутнього
«Метінвест Політехніка» запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою
«Метінвест Політехніка» запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою
Два суди вже виграно: Україна подала новий позов проти Росії за втрати банків
Два суди вже виграно: Україна подала новий позов проти Росії за втрати банків
Екоподаток CBAM почне діяти Україні вже з 1 січня
Екоподаток CBAM почне діяти Україні вже з 1 січня
НБУ встановив офіційний курс валют на 29 серпня: подробиці
НБУ встановив офіційний курс валют на 29 серпня: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
18K
У Туреччині почалися страйки в готелях
6312
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5109
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
5089
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua