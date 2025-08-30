Розкрадання європейських коштів на відбудові. Українців закликають активно «стукати»

Глава Держаудитслужби зазначила, що за законом про звернення громадян не можна опрацьовувати анонімні звернення

Глава Держаудитслужби: Намагаємося не залишати поза увагою і перевіряти будь-які повідомлення про порушення

Українці можуть долучатися до контролю за використанням коштів ЄС, спрямованих на відбудову країни. На сайті Держаудитслужби є форма для повідомлень про порушення з коштами ЄС. Глава Держаудитслужби Алла Басалаєва запевнила в розмові з «Главкомом», що усі сигнали про можливі зловживання, незалежно від джерела, беруться до уваги та перевіряються.

Басалаєва розповіла, що громадськість свою активність проявляє через медіа або звернення від громадських організацій щодо захисту фінансових інтересів ЄС, зокрема інструменту Ukraine Facility. Така інформація, за її словами, також відстежується й опрацьовується AFCOS.

AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service) – це Служба координації боротьби з шахрайством, що є частиною Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF).

«Водночас, на відміну від публікацій в медіа, які можуть не одразу бути поміченими відповідальними працівниками AFCOS, інформація з форми невідкладно опрацьовується. AFCOS розробила методику, яка передбачає встановлення й підтвердження інформації, мінімально необхідної для подальшого інформування OLAF та передачі матеріалів до правоохоронних органів», – каже вона.

Форма для повідомлень про порушення з коштами ЄС на сайті Держаудитслужби

За словами очільниці Держаудитслужби, AFCOS ініціює перед органами державної влади поширення на їхніх офіційних вебсторінках гіперпосилання на форму повідомлень про порушення з коштами ЄС та закликає до цього Інтернет-видання.

Басалаєва каже, що активність громадян справді висока і багато хто переходить за посиланням на спеціальну форму та повідомляє про можливі порушення. Також Держаудитслужба бере інформацію і від журналістів. «Намагаємося не залишати поза увагою і перевіряти будь-які повідомлення про порушення», – продовжила посадовиця.

Глава Держаудитслужби зазначила, що за законом про звернення громадян не можна опрацьовувати анонімні звернення, оскільки звертатись можуть і конкуренти тих, кому доручено освоювати європейські кошти.

«Ми розуміємо, як побудований цей «бізнес». Хтось виграв тендер, хтось – ні. Той, хто програв, вирішує: давайте напишемо скаргу в Антимонопольний комітет, або в Держаудитслужбу, або в правоохоронний орган. Тому бувають випадки, коли обставини, викладені у скарзі, не відповідають дійсності. Але ми загалом намагаємося реагувати на всі звернення», – підкреслила Басалаєва.

Єдина проблема, на яку звернула увагу держслужбовиця, це те, що громадяни вимагають миттєвої «зворотної реакції».

«Але ми здійснили перевірку, передали інформацію до правоохоронних органів, там відкрили кримінальне провадження, і тепер все закрите таємницею слідства (ст. 222 КПК). Тому буває людям важко пояснити, чому ми не можемо розкрити наші акти», – резюмувала Глава Держадитслужби.

Нагадаємо, Європейський Союз ретельно перевірив спроможність України контролювати використання коштів Ukraine Facility ще до того, як поклав ці функції на Державну аудиторську службу. Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як відбувається взаємодія з правоохоронними органами та європейськими структурами під час контролю за використанням коштів Ukraine Facility.