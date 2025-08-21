Головна Країна Політика
Війна дронів. Зеленський повідомив про проблему

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Війна дронів. Зеленський повідомив про проблему
Зеленський: Потрібні фінанси, домовляємось про це
фото: Генштаб ЗСУ

За даними Верховного головнокомандувача, через брак фінансування Україна втрачає перевагу у використанні дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна починає втрачати перевагу у використанні дронів на фронті через брак необхідного фінансування. За його словами, ця проблема вимагає активного включення міжнародних партнерів. Про це Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Глава держави зазначив, що російські сили збільшили кількість своїх безпілотників, тоді як Україна не змогла зробити того ж через нестачу коштів, попри те, що має виробничі можливості.

Зеленський навів конкретні цифри: на основних напрямках співвідношення дронів на користь України становить 1,1 до 1. Це зниження, порівняно з ситуацією місяць тому, коли цей показник був 1,4 до 1.

Президент підкреслив, що Україна має можливості для виробництва, які дозволили б досягти співвідношення 2,5–3 до 1, але для цього потрібні фінанси. Він додав, що з цього приводу ведуться переговори.

До слова, Головне управління розвідки в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions опублікувало 3D-модель, складові та компоненти нового БпЛА, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними розвідки, БпЛА може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО. Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

Нагадаємо, російська терористична армія активно тестує на території України новий ударний дрон «Італмас», при цьому особливо інтенсивним обстрілам піддається місто Суми.

Як повідомлялося, російські війська вдосконалюють свої дрони-камікадзе «Shahed», оснащуючи їх відеокамерами. Про це заявив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, кілька таких БПЛА було виявлено серед збитих дронів. 

Теги: війна Володимир Зеленський фронт дрон

