Пашинський вийшов із СІЗО

Сергій Пашинський: «Підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу»

Народний депутат VIII скликання Сергій Пашинський, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, вийшов з-під варти. Про це Пашинський повідомив у Fаcebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тільки що підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб'юся повернення цих коштів.

Повертаюся до своїх обов’язків. Більше зброї, більше боєприпасів. Тільки перемога! Сподіваюсь, від цих завдань сильно мене відволікати не будуть! Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації нібито моїх «розмов»», – написав екснардеп.

Нагадаємо, слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталя Мовчан обрала підозрюваному народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці (до 25 квітня).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окремо суддя зазначила, що підозрюваний може вийти на волю (з київського СІЗО), якщо внесе грошову заставу. Йдеться про суму 272,5 млн грн.

Окремо майор ЗСУ Мирослав Гай і військовослужбовець у запасі, екснардеп Ігор Лапін висловили бажання у суді взяти на поруки підозрюваного.

Як відомо, 12 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екснардепу Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим у заволодінні арештованими нафтопродуктами олігарха «сім'ї Януковича» Сергія Курченка (97 тис. т), які підлягали націоналізації. За версією правоохоронців, їхні дії завдали шкоди на понад 967 млн грн.

13 лютого суд обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

15 лютого арештовано іншого співучасника схеми, колишнього заступника директора державного підприємства. Водночас він може вийти на волю, якщо внесе 9 млн грн застави.