Україна отримає багато землі – Трамп

Трамп заявив, що Україна поверне собі життя після завершення війни

Трамп прокоментував можливість обміну територіями

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна у підсумку завершення війни, яку розпочала Росія, отримає багато землі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтервʼю для Fox News.

Трамп заявив, що Україна поверне собі життя після завершення війни, тому, на його думку, це буде вигідним для Києва. Таким чином він прокоментував можливість обміну територіями з РФ.

«Їхніх людей перестануть вбивати, вони отримають багато землі. Росія – потужна військова держава, подобається це людям чи ні. Це не війна, яку варто було починати. Так не роблять, не беруться за боротьбу з країною, яка в 10 разів більша за вас», – відзначив Трамп.

За словами президента США, зараз Росія контролює «79% території» Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп зустрілись 18 серпня в Овальному кабінеті. Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

За словами Зеленського, переговори є значним кроком до завершення війни. Він відзначив, що гарантії безпеки будуть, триває координація на рівні лідерів, будуть обговорення.

Також президент України прокоментував угоду щодо озброєння на $90 млрд. Він уточнив, що йдеться про пакет українських пропозицій, який розглядається як складова майбутніх гарантій безпеки.

Ба більше, Україна та США домовилися про співпрацю щодо обміну полоненими. За словами президента, американський лідер погодився долучитися до процесу.