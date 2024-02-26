Пашинський сідає у СІЗО

Антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу одіозному екснардепу

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталя Мовчан обрала підозрюваному народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці (до 25 квітня). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеотрансляцію засідання.

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Окремо суддя зазначила, що підозрюваний може вийти на волю (з киїівського СІЗО), якщо внесе грошову заставу. Йдеться про суму 272,5 млн грн.

У разі внесення застави підозрюваним Феміда поклала на нього низку зобов'язань:

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прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;

не відлучастися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цій справі та рядом свідків;

здати всі закордонні паспорти на зберігання до відповідного держоргану;

носити електронний засіб контролю.

Оголошення судової ухвали Сергій Пашинський зустрів саркастичною посмішкою. Для оскарження ухвали антикорупційного суду підозрюваний екснардеп має п'ять днів.

Треба наголосити, що адвокати Пашинського у суді заявляли про необґрунтованість підозри та незаконне кримінальне переслідування їхнього клієнта. Просили суд не арештовувати Сергія Пашинського. Один із захисників Євгеній Грушовець під час виступу зауважив: якщо суд призначить заставу, яку просив прокурор (299,9 млн грн), то цю суму за Пашинського внесуть «оборонні» підприємства (очевидно, маються на увазі ті підприємства, що входять до складу Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, яку з весни 2022 року очолює Пашинський – «Главком»).

Окремо майор ЗСУ Мирослав Гай і військовослужбовець у запасі, екснардеп Ігор Лапін висловили бажання у суді взяти на поруки підозрюваного.

Сершій Пашинський у залі Вищого антикорупційного суду переконував, що не причетний до інкримінованого злочину скріншот із відео

Сам підозрюваний переконував Феміду у непричетності до інкримінованого злочину. Наголосив: ані з жодним із фігурантів справи, окрім бізнесмена Сергія Тищенка, не знайомий. Водночас Пашинський категорично заперечив, що є бізнес-партнером Тищенка.

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Крім цього, на стадії вивчення доказій сторона захисту додала до матеріалів справи характеристику Сергія Пашинського від імені Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. Колеги доволі тепло відгукуються про екснардепа: «У відносинах із колегами – коректний і доброзичливий».

В цілому, розгляд клопотання прокурора про обрання міри запобіжного заходу Пашинському тривав із 21 лютого 2024 року.

Як відомо, 12 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екснардепу Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим у заволодінні арештованими нафтопродуктами олігарха «сім'ї Януковича» Сергія Курченка (97 тис. т), які підлягали націоналізації. За версією правоохоронців, їхні дії завдали шкоди на понад 967 млн грн.

13 лютого суд обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави.

15 лютого арештовано іншого співучасника схеми, колишнього заступника директора державного підприємства. Водночас він може вийти на волю, якщо внесе 9 млн грн застави.