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Масована атака безпілотників на РФ, евакуація українців з Ізраїлю: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масована атака безпілотників на РФ, евакуація українців з Ізраїлю: головне за ніч
фото з відкритих джерел

У ніч проти 15 жовтня на території Російської Федерації працювали сили протиповітряної оборони

З Тель-Авіва до Бухареста вилетів перший евакуаційний літак з українцями на борту. У ніч на 15 жовтня Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському аеропорту Алеппо. У ніч проти 15 жовтня на території Російської Федерації працювали сили протиповітряної оборони.  «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 15 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

З Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс з українцями

З Тель-Авіва до Бухареста вилетів перший евакуаційний літак з українцями на борту. Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, на борту знаходиться 207 громадян України, серед яких 63 – діти.

«Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців», – зазначив Ніколенко.

Масована атака безпілотників на РФ

У ніч проти 15 жовтня на території Російської Федерації, працювали сили протиповітряної оборони. Повідомляють про нібито збиття повітряних цілей. Про це повідомляє міноборони РФ в Telegram.
 
Міністерство оборони Росії заявило, що засобами ППО нібито було перехоплено 27 безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять – над Курською областю та два – над Білгородською. 

У російському Курську повідомлялось про щонайменше чотири серії вибухів, останні лунали о 23:23. Губернатор Курської області Руслан Старовойтов заявив про нібито роботу російської ППО по безпілотниках.

Ізраїль обстріляв сирійський міжнародний аеропорт

У ніч на 15 жовтня Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському аеропорту Алеппо. Про це повідомляє The Times of Israel.

Військові атакували аеропорт міста Алеппо на півночі Сирії вдруге протягом тижня. Раніше, з території Сирії, були запущені дві ракети на Ізраїль.

Повідомляється, що внаслідок удару ЦАХАЛ, аеропорт був вимушений припинити свою роботу. Пізніше цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Сирії.

Вибухи у Запоріжжі

У ніч проти 15 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».
 
Зазначимо, що з 1:57 в області оголошено повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.

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Теги: Ізраїль Міноборони Румунія Міноборони РФ літак аеропорт евакуація

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