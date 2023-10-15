Масована атака безпілотників на РФ, евакуація українців з Ізраїлю: головне за ніч

У ніч проти 15 жовтня на території Російської Федерації працювали сили протиповітряної оборони

З Тель-Авіва до Бухареста вилетів перший евакуаційний літак з українцями на борту. У ніч на 15 жовтня Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському аеропорту Алеппо. У ніч проти 15 жовтня на території Російської Федерації працювали сили протиповітряної оборони. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 15 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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З Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс з українцями

З Тель-Авіва до Бухареста вилетів перший евакуаційний літак з українцями на борту. Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, на борту знаходиться 207 громадян України, серед яких 63 – діти.

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«Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців», – зазначив Ніколенко.

Масована атака безпілотників на РФ

У ніч проти 15 жовтня на території Російської Федерації, працювали сили протиповітряної оборони. Повідомляють про нібито збиття повітряних цілей. Про це повідомляє міноборони РФ в Telegram.



Міністерство оборони Росії заявило, що засобами ППО нібито було перехоплено 27 безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять – над Курською областю та два – над Білгородською.

У російському Курську повідомлялось про щонайменше чотири серії вибухів, останні лунали о 23:23. Губернатор Курської області Руслан Старовойтов заявив про нібито роботу російської ППО по безпілотниках.

Ізраїль обстріляв сирійський міжнародний аеропорт

У ніч на 15 жовтня Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському аеропорту Алеппо. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Військові атакували аеропорт міста Алеппо на півночі Сирії вдруге протягом тижня. Раніше, з території Сирії, були запущені дві ракети на Ізраїль.

Повідомляється, що внаслідок удару ЦАХАЛ, аеропорт був вимушений припинити свою роботу. Пізніше цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Сирії.

Вибухи у Запоріжжі

У ніч проти 15 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».



Зазначимо, що з 1:57 в області оголошено повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.