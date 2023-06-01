«Таксі їм замовляти не буду». Зеленський пожартував, як росіяни покинуть Придністров’я (відео)
Зеленський про росіян в Придністров’ї: «Якщо вони захочуть жити – підуть»
Якщо російські війська зохочуть жити – вони самі знайдуть шлях, яким вийдуть з окупованого Придністров’я. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, яка проходила на полях саміту Європейського політичного співтовариства у четвер, 1 червня, в Молдові.
«Що стосується того, що робити з військами (РФ – «Главком»), які знаходяться там на території: якщо вони захочуть жити – підуть», – сказав Зеленський, відповідаючи на питання кореспондентки «Главкома».
На уточнення журналістки, яким «коридором» виходитимуть російські війська з Придністров’я, президент Зеленський зіронізував: «Таксі я їм замовляти не буду. Знайдуть шлях».
Раніше Зеленський закликав до вирішення придністровського конфлікту.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня. Глава держави розповів про формулу миру та подякував Молдові. Саміт походить у Молдові 1 червня та збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.
До слова, президентка Молдови зробила заяву стосовно відносин із Україною.
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