«Таксі їм замовляти не буду». Зеленський пожартував, як росіяни покинуть Придністров’я (відео)

Зеленський про росіян в Придністров’ї: «Якщо вони захочуть жити – підуть»

Якщо російські війська зохочуть жити – вони самі знайдуть шлях, яким вийдуть з окупованого Придністров’я. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, яка проходила на полях саміту Європейського політичного співтовариства у четвер, 1 червня, в Молдові.

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«Що стосується того, що робити з військами (РФ – «Главком»), які знаходяться там на території: якщо вони захочуть жити – підуть», – сказав Зеленський, відповідаючи на питання кореспондентки «Главкома».

На уточнення журналістки, яким «коридором» виходитимуть російські війська з Придністров’я, президент Зеленський зіронізував: «Таксі я їм замовляти не буду. Знайдуть шлях».

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Раніше Зеленський закликав до вирішення придністровського конфлікту.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня. Глава держави розповів про формулу миру та подякував Молдові. Саміт походить у Молдові 1 червня та збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

До слова, президентка Молдови зробила заяву стосовно відносин із Україною.