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Фермер у рясі. Хто розкуркулює одіозного митрополита Павла

Боротьба за власність
Віталій Тараненко glavcom.ua
Фермер у рясі. Хто розкуркулює одіозного митрополита Павла
Колишній намісник Києво-Печерської лаври у судах захищав своє майно від нечужої фірми
колаж: glavcom.ua

Аграрний бізнес скандального митрополита дав тріщину. Ієрарх судиться зі своїми бізнес-партнерами

Ще навесні «Главкому» стало відомо про конфлікт, які вирує у селі Вороньків, що під Києвом.  Події розвивалися на території ферми, яка належить митрополиту Павла (у миру – Петро Лебідь). За свідченнями місцевих жителів, з якими вдалося поспілкуватися редакції, все скидалося на спробу рейдерського захоплення майна ієрарха Московської церкви в Україні (діє під брендом УПЦ) з боку підприємства «МПЛ Агро». Фірма тривалий час користувалася комплексом митрополита. Ферма складалася з п’яти корівників, чотирьох силосних ям, двох зерносховищ, кормоцеху, будинку тваринника, контори, продуктового складу, пункту штучного запліднення. У результаті судових розбірок, які тривали з початку року, компанії таки довелося з’їхати з території ферми митрополита в офіс, що у центрі Воронькова.

Ферма у Воронькові – особливий предмет гордості митрополита. Колишній намісник Києво-Печерської лаври, один із членів Священного синоду УПЦ МП хвалився своїм господарством не лише у приватних розмовах а й публічно. Шість років тому сюди навідалися правоохоронці, і впливовий ієрарх одразу став горою за своє майно.

«Чому йти в господарство? Може, корови – терористки, чи вівці? Що шукати там? Я не проти, хай шукають. Можливо, комусь навесні треба гною, то будете знати, де взяти для своєї грядки», – у своєму ексцентричному стилі коментував Павло.

З тих пір статусний діяч Московської церкви отримав підозру від СБУ за виправдання збройної агресії Росії проти України і розпалювання релігійної ворожнечі. З осені 2023 року справу архієрея скеровано до суду для розгляду по суті. У доважок до цього президент Володимир Зеленський застосував до митрополита Павла персональні санкції, які діють до кінця 2027 року.

«Главком» розповідає про чергову халепу, в яку втрапив екснамісник Києво-Печерської лаври. Цього разу вона пов’язана з його бізнесом.

Валили стіни і вивозили обладнання

На початку 2024 року митрополит Павло через свого адвоката сам пішов до Бориспільського міськрайоного суду шукати захисту від ТОВ «МПЛ Агро», яке обслуговувало ферму церковнослужителя. Як з’ясувалося у суді, працівники компанії «знищували майно» (у позові не уточнюється, що саме), яке зберігається на території майнового комплексу позивача, а також вивозили звідти обладнання для продажу невідомим особам. Під час судового засідання було продемонстровано, як в одному з господарських приміщень позивача демонтовано стіну, а в іншому – пошкоджено ворота. Крім того, в іншому господарському приміщенні митрополита було знято обладнання і вивезено з території ферми.

У суді представник ТОВ «МПЛ Агро» парирував закиди власника майна: фірма більше не господарює на фермі митрополита Павла. Мовляв, які можуть бути до неї претензії.

Феміда таки стала на бік одіозного церковника і заборонила ТОВ «МПЛ Агро» будь-що руйнувати на території ферми митрополита.

Фермер у рясі. Хто розкуркулює одіозного митрополита Павла фото 1
Територія ферми митрополита Павла огороджена бетонним парканом, за яким важко розгледіти наслідки розбірок з ТОВ «МПЛ Агро»
Територія ферми митрополита Павла огороджена бетонним парканом, за яким важко розгледіти наслідки розбірок з ТОВ «МПЛ Агро»
фото: glavcom.ua

Проте приватна компанія на судах говорила одне, а на ділі справді робила протилежне. ТОВ «МПЛ Агро» пішло до апеляційного суду, щоб… скасувати заборони доступу до тваринного комплексу. За матеріалами справи також стало відомо, на початку лютого цього року фірма звернулася до правоохоронців із заявою про злочин. У ній зазначалося, що працівникам ТОВ «МПЛ Агро» заблоковано в’їзд на територію підприємства; група осіб контролює вхід та вихід з території та стверджують, що все майно належить митрополиту Павлу.

Корівки екснамісника Києво-Печерської лаври, знімок зроблено у листопаді 2018 року
Корівки екснамісника Києво-Печерської лаври, знімок зроблено у листопаді 2018 року
фото: Радіо Свобода

Апеляційний суд «не клюнув» на аргументи компанії і залишив чинною заборону про демонтаж і вивезення обладнання з ферми екснамісника Лаври.

Попри запевнення, висловлені у суді першої інстанції, щодо втрати інтересу до майна митрополита Павла, компанія «МПЛ Агро» через апеляцію намагалася повернути доступ до нього
Попри запевнення, висловлені у суді першої інстанції, щодо втрати інтересу до майна митрополита Павла, компанія «МПЛ Агро» через апеляцію намагалася повернути доступ до нього
витяг із судового реєстру

Варто прояснити важливий момент. За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «МПЛ Агро» з’явилося у Воронькові наприкінці грудня 2020 року і прописалася за адресою ферми митрополита Павла. До цього фірма мала столичну реєстрацію та іншу назву «Ок-Сервіс». І вправлялася вона не в агрономії, а у… комп’ютерній техніці.

Є й інша деталь, що підтверджує близькість відносин екснамісника Лаври і ТОВ «МПЛ Агро». З листопада 2018 року власник компанії Олександр Матвієнко є суборендарем двох земельних ділянок загальною площею 6,25 га для обслуговування майнового комплексу. У 2015 році Вороньківська сільська рада передала ці землі митрополиту Павлу у платне користування на 49 років. А він уже згодом підписав договір суборенди з власником ТОВ «МПЛ Агро». Тобто митрополит нині воює з тими, кому ще кілька років тому беззастережно довіряв своє майно.

Фермер у рясі. Хто розкуркулює одіозного митрополита Павла фото 2
З листопада 2018 року власник ТОВ «МПЛ Агро» Олександр Матвієнко є суборендарем двох земельних ділянок загальною площею 6,25 га для обслуговування майнового комплексу екснамісника Лаври
З листопада 2018 року власник ТОВ «МПЛ Агро» Олександр Матвієнко є суборендарем двох земельних ділянок загальною площею 6,25 га для обслуговування майнового комплексу екснамісника Лаври
дані із земельного реєстру

«Главком» звернувся за коментарями до учасників конфлікту. Директор ТОВ «МПЛ Агро» Олександр Небоженко виявився геть говірким, порадив із питаннями звертатися до його юристів. На уточнююче запитання редакції, чи має сільгосппідприємство доступ до корівників екснамісника Києво-Печерської лаври, топменеджер відповів: «Договір закінчився і ми навесні передали власнику (митрополиту Павлу  – «Главком») його майно». Про причини непродовження договірних відносин, Небоженко говорити відмовився, посилався на комерційну таємницю.

Адвокати митрополита Павла на прохання прокоментувати бізнес-конфлікти свого клієнта не відреагували.

Вороньківська сільська рада, на території громади якої відбувається конфлікт і чия земля в оренді у Павла, також уникає контактів зі ЗМІ. «Главком» запитував у голови громади Любові Чешко та місцевих чиновників, що їм відомо про демонтоване обладнання з ферми митрополита і худобу, яку також, за непідтвердженими даними, звідти вивозили.  

скріншот із листування «Главкома» та Вороньківської сільської ради у соцмережі
скріншот із листування «Главкома» та Вороньківської сільської ради у соцмережі

«Вороньківська сільська рада не контролює ситуацію з худобою на фермах, тому коментарів з цього приводу не буде» – адміністрація громади відправила «Главком» до правоохоронців за детальнішою інформацією.

Митрополит Павло не сплачує податки?

Під час дослідження цієї історії «Главком» знайшов доволі цікавий запис у держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Починаючи з 10 серпня 2023 року, майновий комплекс митрополита Павла перебуває у податковій заставі із забороною відчуження.

Фермер у рясі. Хто розкуркулює одіозного митрополита Павла фото 3
Фермер у рясі. Хто розкуркулює одіозного митрополита Павла фото 4
Ферма митрополита Павла опинилася у податковій заставі через несплату податків
Ферма митрополита Павла опинилася у податковій заставі через несплату податків
дані з реєстру нерухомості

За словами адвоката ГО «Платформа прав людини» Євгена Воробйова, податкова застава – це спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання та пені, не сплачених ним вчасно. Тобто якщо платник податків не погасить заборгованості, яка виникла у зв’язку з несплатою податків, його майно стягується на користь держави. Юрист припустив, що один з ключових митрополитів Московської церкви в Україні міг своєчасно не сплатити земельний податок (зважаючи, що дві земельні ділянки комунальної власності під майновим комплексом у довгостроковому платному користуванні священнослужителя).

«За таких обставин, якщо розглядати теоретично, що податкова може дозволити відчужити таке майно, що перебуває у заставі, однак із за введених санкцій, Лебідь все рівно не зможе його продати. Таким чином, він не може розпоряджатись своїм майном, до скасування Указу президента», – наголосив правозахисник.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: суд війна бізнес Московська церква в Україні релігія тварини Києво-Печерська лавра

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