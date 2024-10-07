Російські війська вдарили авіабомбами по Херсону: відомо про 20 поранених

Ворог влучив по раніше зруйнованій школі та житловій забудові

Окупанти завдали авіаудару по Херсону близько 10:30

Сьогодні, 7 жовтня, російські окупанти скинули на Херсон чотири авіаційні бомби. Внаслідок атаки ворога на цей час відомо про 20 поранених, серед яких – маленькі діти. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Близько 10:30 російські війська завдали авіаційного удару по Херсону. Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі.

Спочатку йшлося, що постраждало сімнадцять людей. Серед потерпілих – двоє маленьких дітей: 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка отримали вибухові травми та уламковими пораненнями ніг. Дітей госпіталізовано, наразі їх стан – стабільний.

Також до медичного закладу доставлено чотирнадцять людей – шестеро чоловіків та восьмеро жінок. Згодом до лікарні звернулися ще дві людини. Зокрема, у 18-річного хлопця діагностували вибухову травму й поранення гомілки, у 66-річного чоловіка – вибухова травма.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня та вранці до 08:30 російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. РФ використовувала балістичні ракети «Іскандер-М», авіаційні ракети Х-59 та безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ. Російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ. Близько 08:20 ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К, що піднялися з аеродрому Саваслєйка у Тамбовській області.

Раніше російські окупанти вдарили по будинку культури в Херсоні.

До слова, 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Як відомо, росіяни завдали чергові удари по території Запорізької області. Зокрема по місту Запоріжжя.