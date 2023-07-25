Справа митрополита Павла. Феміда шокована: як монах став мультимільйонером?

На екснамісника Києво-Печерської лаври записано два елітні будинки, молочно-тваринницьку ферму і мініпарк автівок

Смиренна паства колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (у миру – Петро Лебідь) збирає 33,3 млн грн на заставу своєму духівнику. Тим часом у розпорядження «Главкома» потрапив повний перелік його рухомого і нерухомого майна. Орієнтовна вартість пожитків підозрюваного церковника може вразити не лише аскетичних монахів з Лаври, а й пересічного українця. Подивувалася заможності владиці Павлу й слідча суддя Солом’янського райсуду Києва Вікторія Жовноватюк, яка взяла його під варту.

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«Підозрюваний хоча ніколи і не був підприємцем, хоча і присвятив все своє життя церкві, його матеріальний стан не відповідає способу його життя. Зокрема, підозрюваним у судовому засіданні не наведено об`єктивних пояснень того, за рахунок яких коштів він придбав вищенаведену нерухомість», – сказано в судовій ухвалі.

Ось перелік нерухомості митрополита Павла, який досліджувала Феміда:

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будинок площею 546 кв. м у Києві, його орієнтовна ціна у протоколі огляду правоохоронців – 37,6 млн грн;

житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами у селі Вороньків Київської області, його орієнтовна ціна – 47,5 млн грн;

майновий комплекс, так звана «Лаврська ферма» орієнтовною вартістю 45 млн грн.

Іще три Mercedes-Benz і Lexus LX570 екснамісника Лаври, про які у суді заявив прокурор. Однак суддя чомусь не надала їм особливого значення.

Фіаско прокурорів на фермі митрополита

Чи не вперше про велику молочно-тваринну ферму, якою управляє підсобне господарство релігійної організації УПЦ МП «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра», суспільство дізналося після обшуків силовиків восени 2018 року. Тоді співробітники СБУ завітали до села Вороньків, що на Київщині, де й розміщений тваринницький комплекс.

«Чому йти в господарство? Може, корови – терористки, чи вівці? Що шукати там? Я не проти, хай шукають. Можливо комусь навесні треба гною, то будете знати, де взяти для своєї грядки», – виплеснув емоції владика Павло у бік правоохоронців.

Митрополит Павло дає інтерв’ю журналістам поблизу корів, які утримуються на його фермі під Києвом скрнішот із відео

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, офіційно лаврська ферма записана на митрополиту Павла. Він є її власником з 2006 року. До складу комплексу входять п’ять корівників, чотири силосні ями, два зерносховища, кормоцех, будинок тваринника, контора, трансформатор ферми, продуктовий склад, пункт штучного запліднення.

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З 2006 року ієрарх УПЦ МП є власником ферми дані майнового реєстру

Після обшуків СБУ, на початку грудня 2018 року Бориспільська місцева прокуратура потягнула до суду священнослужителя. Як писав «Главком», спір стосувався двох земельних ділянок площами 3,89 га і 2,36 га, призначених для обслуговування ферми митрополита.

За відомостями майнового реєстру, у листопаді 2014 року Вороньківська сільська рада передала дві земельні ділянки екснаміснику Лаври в оренду на 49 років – до 2063 року!

Дві земельні ділянки у Воронькові, призначені для обслуговування ферми митрополита Павла дані з Кадастрової карти

Водночас, як вважала прокуратура, згадані земельні ділянки наприкінці 1996 року було передано у колективну власність КСП «Вороньків». Не зважаючи на те, що підприємство почило в бозі і не показує ознак життя, прокурори добивалися у суді визнання недійсними договорів оренди, укладених між владикою та сільською радою.

Судова тяганина тривала трохи більше двох років. Врешті, прокуратура програла справу і не оскаржила її в апеляції. Яка причина фіаско прокуратури, досі невідомо. Адже повний текст судового рішення, винесений ще 10 лютого 2021 року, відсутній у судовому реєстрі.

Крім цього, у період, коли прокурори взялися за митрополита Павла, він віддавав у суборенду спірні дві земельні ділянки у Воронькові. Дісталася земля громадянину Олександру Матвієнку.

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У період, коли прокурори взялися за митрополита Павла, він віддавав у суборенду спірні дві земельні ділянки у Воронькові. Дісталася земля громадянину Олександру Матвієнку дані майнового реєстру

За збігом обставин, пан Матвієнко купив столичне ТОВ «Ок-Сервіс», яке спеціалізувалося на виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування та перепрофілював в аграрне підприємство. А назву «Ок-Сервіс» змінив на «МПЛ-Агро» з пропискою поблизу корівників митрополита Павла.

дані Youcontol

«Знаєте, як розшифровується МПЛ? Митрополит Павло Лебідь. Це народна творчість», – пояснює «Главкому» мешканець Воронькова. І тут же додає: фірма якраз з’явилася тоді, коли Лавру почали «кошмарити» правоохоронці.

До речі, випадки, коли у назви компаній бізнесмени вкладають свої імена, навіть клички, трапляються часто. Наприклад, фермер із Кіровоградщини Олександр Поворознюк, про якого збираються знімати серіал за 33 млн грн, назвав своє господарство «Арго-Папа» (бо селяни кличуть Поворознюка «Папою»).

Іменний будинок митрополита Павла

Також у Воронькові розміщений житловий будинок на вулиці Молодіжна, який записаний на екснамісника Лаври. Тут із початку квітня до середини липня 2023-го церковнослужитель перебував під цілодобовим домашнім арештом. Нагадаємо, що СБУ підозрює його у виправданні агресії РФ та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Як з’ясували ЗМІ, двоповерховий будинок владики має площу 580 кв. м. Поряд із ним – ще один двоповерховий гостьовий будинок. На території є альтанки та будинок охорони.

cкріншот із відео Bihus.info

У 2016 році маєток митрополита Павла виставлявся на продаж за $1,3 млн. В оголошенні було вказано, що будинок мебльований виробами італійських та англійських майстрів, кімнати оздоблені дорогими меблями. Підлога вкрита мармуром та німецьким паркетом та має підігрів. Люстри – чеські, а побутова техніка від дорого виробника. В описі зазначалося, що будинок дуже теплий та затишний.

Журналісти також помітили ініціали на стіні ЛП, які можуть збігатися з ініціалами Павла Лебідя.

«Главком» також знайшов ще одну прикметну деталь. Інформацію про маєток ієрарха УПЦ МП нанесено на публічну Кадастрову карту, до якої доступ має будь-хто. Більше ніхто у Воронькові не має такої честі.

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Ділянка на вулиці Молодіжна у Воронькові має підпис: «Митрополита Павла» дані з публічної Кадастрової карти

Інший двоповерховий будинок колишнього настоятеля на 546 квадратів розташований у Печерському районі столиці. Тут, як писали ЗМІ, є турецька лазня, сауна, басейн, винотека та окремий ліфт.

«Паша Мерседес» і його штрафи

За твердженням слідства, заможність владики УПЦ МП можна вимірювати не лише нерухомістю та поголів’ям ВРХ. За архієреєм рахується ще й мініпарк елітних автівок: Mercedes-Benz GL350 (орієнтовна вартість становить 968 тис. грн, таку суму вказав прокурор під час суду), Mercedes-Benz S500 4MATIC, 2013 року випуску (~ 2,3 млн грн), Mercedes-Benz S320 (~ 331 тис. грн) і Lexus LX 570 (~ 1,1 млн. грн).

Через любов до німецького автопрому за митрополитом Павлом закріпилося народне прізвисько «Паша Мерседес». І, як з’ясував «Главком», прізвище автовласника Лебедя фігурує у реєстрі боржників. Йдеться про несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.

дані з реєстру боржників

Є цікавий епізод. За даними пошуковика «Опендатабот», на автівці Mercedes-Benz GL350 (номер АА0004АС), яка записана на митрополита Павла, висить 680 грн боргу за перевищення швидкості руху. Вчинення адмінправопорушення відбулася на столичній вулиці Братиславська 18 квітня 2023 року. При цьому сам священнослужитель у цей час сидів під цілодобовим домашнім арештом у будинку в селі Вороньків.

дані пошуковика «Опендатабот»

До слова, як писав «Главком», на цьому ж Mercedes-Benz GL350 (номер АА0004АС) у жовтні 2022 року владика Павло виїхав із України у власних справах.

Митрополит УПЦ МП Павло на пункті пропуску у Молдові (крайній справа) фото з відкритих джерел

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Під час судового засідання, яке відбулося 14 липня, прокурор просив узяти під варту колишнього предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла з призначенням застави на суму 63 млн грн. Натомість слідчий суддя зменшила запропоновану прокурором заставу до 33,3 млн грн і відправила церковника до слідчого ізолятора.

Віталій Тараненко, «Главком»