Справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду
Павлу Лебедю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).
Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство встановило, що митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.
Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.
Нагадаємо, у квітні цього року екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ. Після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн і виходу на волю за владикою закріплено низку обов’язків. По-перше, він носить електронний браслет. По-друге, не залишає село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. По-третє, не спілкується зі свідками та потерпілими у справі. По-четверте, прибуває до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою.
До слова, екснамісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Вишгородський та Чорнобильський Павло Лебідь, якому загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна, самостійно обмежив своє спілкування з представниками Лаври.
Додамо, що у березні цього року намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта.
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