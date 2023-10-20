Справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду

Павлу Лебедю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідство встановило, що митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Нагадаємо, у квітні цього року екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ. Після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн і виходу на волю за владикою закріплено низку обов’язків. По-перше, він носить електронний браслет. По-друге, не залишає село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. По-третє, не спілкується зі свідками та потерпілими у справі. По-четверте, прибуває до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою.

До слова, екснамісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Вишгородський та Чорнобильський Павло Лебідь, якому загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна, самостійно обмежив своє спілкування з представниками Лаври.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Додамо, що у березні цього року намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта.