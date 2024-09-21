Ротація в ЗСУ: президент зробив заяву

Зеленський відповів, чи відбувається ротація на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі відбувається ротація в деяких бригадах ЗСУ. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Також президент додав, що допомога Україні прискорилася на початку вересня:

«Дуже повільно йде допомога. Прискорилась на початку вересня, і ми раді цьому. Ми це відчуваємо».

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».