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Ротація в ЗСУ: президент зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ротація в ЗСУ: президент зробив заяву
Зеленський заявив, що ротація військовослужбовців стала відчутнішою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський відповів, чи відбувається ротація на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі відбувається ротація в деяких бригадах ЗСУ. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Також президент додав, що допомога Україні прискорилася на початку вересня:

«Дуже повільно йде допомога. Прискорилась на початку вересня, і ми раді цьому. Ми це відчуваємо». 

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».

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Теги: ЗСУ війна військові Володимир Зеленський Україна

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