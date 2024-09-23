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Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW
фото з відкритих джерел

Ліквідація ЗСУ складу ракет і боєприпасів поблизу міста Торопець змусить командування перебудувати систему підтримки та матеріально-технічного забезпечення армії Росії

Удар ЗСУ по складу ракет і боєприпасів поблизу міста Торопець Тверської області змусить російське командування переглянути та реорганізувати систему матеріально-технічного забезпечення своєї армії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Експерти ISW підтверджують інформацію естонської розвідки про те, що знищення складу в Торопці суттєво вплине на операції російських військ у найближчі місяці. Хоча точна кількість та номенклатура знищених боєприпасів залишається невідомою, аналітики впевнені, що ЗСУ завдали серйозного удару по логістиці ворога.

За оцінками ISW, подальші атаки українських сил по тилових об'єктах матеріально-технічного забезпечення на території Росії посилять оперативний тиск на агресора.

«Зокрема, ліквідація арсеналів змусить російське військове командування реорганізувати і розосередити системи підтримки і матеріально-технічного забезпечення на території Росії для пом'якшення наслідків таких ударів», – наголошується у звіті.

Таким чином, успішні дії ЗСУ по знищенню складів боєприпасів ворога не лише послаблюють його боєздатність, а й змушують переглядати логістичні схеми, що ускладнює ведення бойових дій для російської армії.

Нагадаємо, у мережі показали нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат».

Теги: росія армія склад зброї

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Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW
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