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Сергій Шапран став одноосібним власником компанії «Будіндустрія-Сервіс ЛТД»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Сергій Шапран став одноосібним власником компанії «Будіндустрія-Сервіс ЛТД»
Сергій Шапран
фото з відкритих джерел

За даними НАДПУ, угоду було закрито шостого вересня

Засновник інвестиційного холдингу Alumeta Group, власник Броварського алюмінієвого заводу Сергій Шапран викупив частку Михайла Пишного і став одноосібним власником ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», що видобуває пісок у Київській обл., повідомляють в Національній асоціації добувної промисловості.

За даними НАДПУ, угоду було закрито 06.09.2024 за номінальною вартістю частки 9 587 500 грн. Також Сергій Шапран встановив контроль над компаніями ТОВ «Юні Сервіс»ТОВ «Юні Люкс»ТОВ «Юні Стоун Плент». 90% у всіх згаданих товариствах пан Шапран володіє особисто, 10% – через АТ «ЗНВКІФ «Денмарк», повідомляє сайт Nadra.info.

Сергій Шапран увійшов у ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» у квітні 2024 р.. Тоді ж товариство докапіталізували з 2 175 000 до 19 175 000 грн, а у вересні – до 20 000 000 грн (YouControl).

ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» засновано в 2003 р.. З 2013 р. компанію очолює Сергій Васянович. Надрокористувач видобуває пісок в руслі річки Десна (родовище Спаське, дозвіл № 6391, до 2029 р.):

Сергій Шапран став одноосібним власником компанії «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» фото 1
Сергій Шапран став одноосібним власником компанії «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» фото 2
Теги: бізнес бізнесмен гроші

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