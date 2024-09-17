Військова комендатура пояснила, яку політику застосовує до росіян призовного віку у Суджі

Пресофіцер Дмитрашківський: «Чимало випадків, коли росіяни, відступаючи, перевдягалися в цивільне і видавали себе за місцевих мешканців»

Військова комендатура у Суджі не мобілізувала жодного росіянина призовного віку та не буде цього робити. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресофіцер Олексій Дмитрашківський, який є сполучною ланкою між військовою комендатурою та місцевим населенням у Курській області Росії.

«Жодного (росіянина, – «Главком»), звісно, ми не мобілізували, не агітували вступати в ЗСУ і не маємо наміру цього робити. Власне, у цьому немає сенсу – фактично всі ці чоловіки планують повернутися в Росію», – йдеться у заяві.

Олексій Дмитрашківський додав, що чоловіків призовного віку небагато і вони проживають у тих будинках, де і жили до приходу ЗСУ.

Пресофіцер зауважив, що часто російські військові, відступаючи, переодягалися і видавали себе за місцевих. Однак таких людей швидко виявляють: військова комендатура спілкується із жителями Курщини і дізнається проживав той, чи інший чоловік у даному населеному пункті, звідки він тут з’явився.

«Нещодавно у віддаленому селі ми розшукували одну людину на прохання її родичів. Заходячи на подвір’я, ми обов’язково голосно кажемо: «Хазяї, доброго дня. Хто є вдома?». У цьому дворі нам ніхто не відповів, хоча видно було, що двері зламані. Ми зайшли досередини і побачили російську військову форму та берці. Солдати, вочевидь, перевдяглися у цивільне в цій хаті, форму кинули, а самі стежкою пішли у ліс», – розповів військовий.

За словами пресофіцера, військова комендатура не називає кількість людей, які опинилися на захопленій території, а лише кількість населених пунктів, які контролює ЗСУ.

«Це задля безпеки тих людей. Інформуючи про те, скільки людей залишилося в цих містах і селах, ми підштовхуємо ворога до прийняття рішень», – сказав Дмитрашківський.

Нагадаємо, що Збройні сили України мають нову стратегію в Курській області РФ. Її суть у тому, щоб швидко переміщатися та брати російські війська в оточення. Таку думку висловив аналітик Forbes Девід Екс.