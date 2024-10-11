Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Хто потішив Зеленського у резиденції Стармера на Даунінг-стріт – фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кіт Ларрі живе у резиденції британського уряду
фото: Larry the Cat/X

«Я зробив Зеленського усміхненим»

10 жовтня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером провели зустріч у Лондоні. Коли вони заходили до резиденції на Даунінг-стріт, 17-річний кіт Ларрі раптово вибіг із будівлі. Цей момент розсмішив політиків.

Відповідні фото із втечею домашнього улюбленця із резиденції публікує Офіс президента та кіт Ларрі на своїй сторінці в X.

Хто потішив Зеленського у резиденції Стармера на Даунінг-стріт – фото фото 1
фото: Офіс президента
Хто потішив Зеленського у резиденції Стармера на Даунінг-стріт – фото фото 2
фото: Офіс президента

Відомо, що кіт Ларрі обіймає посаду головного мишолова в урядовій резиденції з 2011 року. У нього є своя сторінка в X, де від його імені публікуються кумедні повідомлення. Цього разу він так прокоментував візит президента України до Лондона: «Я зробив Зеленського усміхненим. Слава Україні!».

Хто потішив Зеленського у резиденції Стармера на Даунінг-стріт – фото фото 3
скріншот

Нагадаємо, що 10 жовтня президент Володимир Зеленський здійснив візит до Великої Британії. У Лондоні президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також 10 жовтня у Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Президент України представив Макрону деталі плану перемоги. Вони обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати план разом із союзниками найближчим часом.

Читайте також:

Теги: Лондон Україна Володимир Зеленський тварини Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З виступу президента Зеленського найбільший резонанс викликала тема «Плану перемоги», який він збирається представити у США
Конференція YES: план перемоги Зеленського та перспективи для Росії
17 вересня, 19:02
Більшість компонентів для ракет Росії виготовляється лише на одному підприємстві – «ОДК-Сатурн»
Іранські ракети у Росії: новий рівень загрози для України?
12 вересня, 14:10
Міноборони повідомили про нову функцію у додатку
У застосунку «Армія+» з'явилася нова функція (відео)
14 вересня, 12:53
Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського полоненого
Ймовірна страта мечем українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
17 вересня, 11:17
Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня
Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 07:12
Видані Росією документи на тимчасово окупованих територіях не мають одної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій
Чи можуть жителі окупованих територій уникнути покарання за паспорт РФ? Пояснення Мін'юсту
30 вересня, 15:50
Росія окупувала Вугледар – DeepState
Росія окупувала Вугледар – DeepState
1 жовтня, 20:14
Зеленський повідомив деталі про зустріч у форматі «Рамштайн»
Зеленський повідомив, що обговорюватиме з партнерами на «Рамштайні-25»
5 жовтня, 10:18
Генштаб заявив, що знищення окупантів триває
Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів
5 жовтня, 13:52

Фото

Хто потішив Зеленського у резиденції Стармера на Даунінг-стріт – фото
Хто потішив Зеленського у резиденції Стармера на Даунінг-стріт – фото
У мережі продається автограф Ірини Фаріон: ціна вражає (фото)
У мережі продається автограф Ірини Фаріон: ціна вражає (фото)
Уперше Нікітюк показала коханого військового: що відомо про обранця ведучої (фото)
Уперше Нікітюк показала коханого військового: що відомо про обранця ведучої (фото)
Порошенко повернувся у дитинство і дав собі три поради
Порошенко повернувся у дитинство і дав собі три поради
Інтимний момент. Порошенко показав, як на світанку почався його день народження (фото)
Інтимний момент. Порошенко показав, як на світанку почався його день народження (фото)
«Не можу повірити». Полякова показала свого чоловіка після 20 років спільного життя
«Не можу повірити». Полякова показала свого чоловіка після 20 років спільного життя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
373K
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
195K
Реакція американців на допомогу США Україні змінилась
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2024
16K
«Не заглянули в тумбочку». Голова НАЗК пояснив, чому раніше не було питань до голови хмельницької МСЕК
13K
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Сьогодні, 17:47
Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
Сьогодні, 11:28
Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 06:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua