Хто потішив Зеленського у резиденції Стармера на Даунінг-стріт – фото

«Я зробив Зеленського усміхненим»

10 жовтня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером провели зустріч у Лондоні. Коли вони заходили до резиденції на Даунінг-стріт, 17-річний кіт Ларрі раптово вибіг із будівлі. Цей момент розсмішив політиків.

Відповідні фото із втечею домашнього улюбленця із резиденції публікує Офіс президента та кіт Ларрі на своїй сторінці в X.

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

Відомо, що кіт Ларрі обіймає посаду головного мишолова в урядовій резиденції з 2011 року. У нього є своя сторінка в X, де від його імені публікуються кумедні повідомлення. Цього разу він так прокоментував візит президента України до Лондона: «Я зробив Зеленського усміхненим. Слава Україні!».

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Нагадаємо, що 10 жовтня президент Володимир Зеленський здійснив візит до Великої Британії. У Лондоні президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також 10 жовтня у Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Президент України представив Макрону деталі плану перемоги. Вони обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати план разом із союзниками найближчим часом.