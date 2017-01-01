Саакашвілі вирішив створити під Радою Січ: «Ми відіб’ємо країну знову в них»

Учасникам протестів необхідно бути готовими захищатися від активних дій влади, заявив Саакашвілі

Екс-губернатор Одещини та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого МВС України вже встигло оголосити у розшук, оголосив план подальших дій. Про це Саакашвілі заявив, виступаючи у середу ввечері в наметовому містечку під стінами Верховної Ради. Він згадав про ранковий напад правоохоронців на протестувальників. «Я знаю, чому вони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі

Учасникам протестів необхідно бути готовими захищатися від активних дій влади, заявив Саакашвілі

Екс-губернатор Одещини та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого МВС України вже встигло оголосити у розшук, оголосив план подальших дій.

Про це Саакашвілі заявив, виступаючи у середу ввечері в наметовому містечку під стінами Верховної Ради.

Він згадав про ранковий напад правоохоронців на протестувальників.

«Я знаю, чому вони напали – вони напали, щоб ви ввечері не прийшли – але ви прийшли», – сказав Саакашвілі.

Він також оголосив подальший план дій у наметовому містечку під Радою.

«Ми всі прорвемось, план у нас чіткий є – ми створимо тут Січ! Січ повинна вміти захищатись, готуватись до контратаки, одночасно готуватись до маршу, який доведе, що нас вп’ятеро більше, ніж минулого разу. Вчора ви відбили мене у них – завтра ми відіб’ємо країну знову в них», – запевнив Саакашвілі.

Лідер партії «Рух нових сил» також розповів, «звідки гроші».

Нагадаємо, Луценко обіцяє, що до кінця дня Саакашвілі вже буде в статусі підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі