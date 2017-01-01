Саакашвілі вирішив створити під Радою Січ: «Ми відіб’ємо країну знову в них»
- Сьогодні, 02:25
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Учасникам протестів необхідно бути готовими захищатися від активних дій влади, заявив Саакашвілі
Екс-губернатор Одещини та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого МВС України вже встигло оголосити у розшук, оголосив план подальших дій.
Про це Саакашвілі заявив, виступаючи у середу ввечері в наметовому містечку під стінами Верховної Ради.
Він згадав про ранковий напад правоохоронців на протестувальників.
«Я знаю, чому вони напали – вони напали, щоб ви ввечері не прийшли – але ви прийшли», – сказав Саакашвілі.
Він також оголосив подальший план дій у наметовому містечку під Радою.
«Ми всі прорвемось, план у нас чіткий є – ми створимо тут Січ! Січ повинна вміти захищатись, готуватись до контратаки, одночасно готуватись до маршу, який доведе, що нас вп’ятеро більше, ніж минулого разу. Вчора ви відбили мене у них – завтра ми відіб’ємо країну знову в них», – запевнив Саакашвілі.
Лідер партії «Рух нових сил» також розповів, «звідки гроші».
Нагадаємо, Луценко обіцяє, що до кінця дня Саакашвілі вже буде в статусі підозрюваного.
Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.
Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.
Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».
6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.
Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.
Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.
Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.
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