Генпрокурор Кравченко влаштував кадровий землетрус. Досьє на 15 нових обласних прокурорів

Поспіхом призначено нових голів прокуратур у 15 регіонах. Ось про що говорять їхні е-декларації…

Новий генеральний прокурор України Руслан Кравченко майже одразу після приходу на посаду в червні цього року зробив неоднозначний кульбіт – скасував Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву і ліквідував комісію, яка цей резерв формувала. Йдеться про пілотний проєкт, що розпочався у жовтні 2024 року і розроблявся з урахуванням рекомендацій ЄС та Ради Європи, а також за підтримки USAID.

Фактично скасований Кравченком принцип створення кадрового резерву був допоміжним кроком на шляху до повної реформи правосуддя. Комісія з добору кандидатів встигла оцінити близько 400 з 460 охочих, допущених до останнього етапу. Список рекомендованих кандидатів на керівні прокурорські посади мав бути «на столі» вже 3 липня цього року. Але не судилося, майже рік роботи пішов нанівець.

Кравченко аргументував свою позицію тим, що пілотний проєкт «не виконав свого основного завдання», а «процедури виявилися надмірно складними, зарегульованими, затягнутими і, в окремих аспектах, дискримінаційними».

У поміч амбітному генпрокурору наприкінці липня Верховна Рада підмахнула зміни до закону про прокуратуру, які передбачають звільнення будь-якого прокурора, а також призначення без конкурсу людей на прокурорські посади.

«Процедура спрощеного звільнення та призначення прокурорів – своєрідний карт-бланш новому генпрокурору Руслану Кравченку. Йому потрібно призначити своїх людей», – пояснює заслужений юрист України і член правління Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.

Допоки немає ані кадрового резерву, ані нового євроінтеграційного закону, Кравченко вже призначив нових обласних прокурорів за рекомендацією Ради прокурорів. У деяких керівників обласних прокуратур термін повноважень мав спливати у вересні 2025 року, тож це стало ще однією підставою для швидкого кадрового землетрусу. Упродовж літа відразу 15 областей отримали нових голів прокуратур.

«Главком» зібрав досьє на новоспечених обласних прокурорів, а також дослідив, які доходи і статки вони відобразили у своїх е-деклараціях.

Рейтинг декларацій нових голів обласних прокуратур

Одещина. Андрій Сваток

Посаду прокурора Одеської області отримав Андрій Сваток – колишній перший заступник керівника Київської облпрокуратури фото: Андрій Сваток/Facebook

Посаду головного прокурора Одеської області отримав уродженець Києва Андрій Сваток. Свою кар’єру почав у 2009 році помічником прокурора Оболонського району, пізніше працював тут же прокурором і старшим прокурором. Згодом перевівся до Генеральної прокуратури. З 2016-го до 2021 року працював у прокуратурах Миколаївської та Житомирської областей, але потім повернувся на керівну посаду до Києва. До нового призначення був першим заступником керівника Київської обласної прокуратури.

За даними одеських журналістів, Сваток – прокурор у другому поколінні. Його батько, Георгій Іванович, з 2020-го обіймає посаду заступника начальника одного з управлінь департаменту спеціального нагляду в Офісі Генпрокурора.

Андрій Сваток торік заробив 1,62 млн грн, а його дружина-підприємиця Алла – 1,07 млн грн. Подружжя зберігало 812,3 тис. грн на банківських рахунках і $305,4 тис. готівкою.

Як видно з декларації, Сваток безплатно користувався кімнатою в гуртожитку Оболонського районного управління МВС у Києві та орендував паркомісце у столиці. Також йому належить київська квартира площею 127,1 кв. м, придбана у 2019 році за 2,54 млн грн. На його дружину записані:

київська квартира площею 61 кв. м, куплена у 2020 році за 1,53 млн грн;

третина столичної квартири площею 94,64 кв. м;

недобудований будинок і 8 соток землі в селі Нові Петрівці на Київщині;

три паркомісця в Києві та Броварах.

У власності Сватка – авто Audi A6, 2010 року випуску. Пізніше прокурор докупив ще й Toyota Camry, 2020 року випуску за 1,16 млн грн. Уже під час повномасштабної війни у дружини теж з’явилася машина – Land Rover Range Rover Evoque, 2021 року випуску, придбана за 1,29 млн грн.

Про потяг Алли Сваток до розкоші свідчить і колекція люксових аксесуарів, яка з’явилася в неї у 2011-2015 роки. Це два золоті годинники Rolex, а також прикраси з діамантами від Graff і Tiffany, що в той період коштували сумарно 1,44 млн грн.

Закарпаття. Мирослав Пацкан

Головним прокурором Закарпатської області призначено першого заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури Мирослава Пацкана фото: Закарпатська обласна прокуратура

На посаду керівника Закарпатської облпрокуратури заступив Мирослав Пацкан. Правоохоронець працює в органах прокуратури з 2008 року. Починав на Закарпатті як помічник, а згодом слідчий та заступник прокурора Ужгорода. Наступні п’ять років пропрацював прокурором Ірпеня та Бородянського району Київської області. У 2016-2019 роках був заступником прокурора Рівненської області, а потім – першим заступником прокурора Житомирщини. До нового призначення обіймав посаду першого заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури.

До речі, Мирослав Пацкан – не єдиний високопосадовець у родині. Його брат Валерій Пацкан – екснардеп та колишній керівник Рахункової палати. У 2023 році Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав Валерія Пацкана винуватим у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували незаконне одержання компенсації за оренду житла в Києві. Утім, навесні цього року Апеляційна палата ВАКС звільнила ексголову Рахункової палати від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням термінів давності.

Щодо нового головного прокурора Закарпаття: його зарплата торік становила 1,27 млн грн. Водночас його дружина-підприємиця Наталія заробила 3,13 млн грн. Пацкан вже публічно прокоментував її доходи. За його словами, Наталія Пацкан зареєстрована як ФОП, орендує в Ужгороді приміщення площею 30 кв. м під шоурум, який відкрила на початку цього року. У ньому підприємиця продає китайські фабричні речі. Також вона має ліцензію адвоката.

Згідно з декларацією, подружжя торік зберігало заощадження лише готівкою: $121 тис. і 45 тис. євро.

Сім’я не має власної нерухомості, однак з 2019 року користується двома київськими квартирами загальною площею 155,3 кв. м і паркомісцем. Ця нерухомість належить бабусі дружини Ганні Коширець. Як пояснив прокурор, тут родина проживатиме, допоки не добудується нове житло, у яке він вклав 4,05 млн після продажу власної квартири у 2021-му. Щоправда, недобудовану нерухомість силовик у декларації не вказав.

У 2023 році дружина придбала авто Toyota Camry, 2023 року випуску за 1,12 млн грн. Ціна ринкова.

Київщина. Дмитро Прокудін

Екскерівник Печерської окружної прокуратури Дмитро Прокудін очолив Київську облпрокуратуру фото: видавництво «Логос Україна»

Новопризначений керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін працює в органах прокуратури з 2003 року. Починав на посаді помічника прокурора в Києві, згодом обіймав посади в районних прокуратурах столиці. У 2015-2021 роках очолював столичні місцеві прокуратури. З 2021-го й до нового призначення керував Печерською окружною прокуратурою Києва.

Згідно з декларацією Прокудіна, його зарплата за 2024 рік склала 1,6 млн грн. Його дружина-підприємиця Наталія заробила 2,17 млн грн. Другій половинці прокурора належать частки у статутному капіталі двох фірм: ТОВ «Панчер Київ», що спеціалізується на діяльності спортивних клубів, і ТОВ «Бакшиш айсберг», що спеціалізується на оптовій торгівлі харчовими продуктами, напоями й тютюновими виробами. Подружжя зберігало на банківських рахунках 271,5 тис. грн, $77,7 тис. і 26,3 тис. євро; готівкою – $12 тис., 35,3 тис. євро.

Сім’я Прокудіних користується двома дачними будинками загальною площею 189 кв. м і земельною ділянкою на 15,8 соток у селі Підгірці на Київщині. Ця нерухомість належить громадянці Галині Чертковій. У власності самих Прокудіних: столична квартира площею 54 кв. м і п’ять нежитлових приміщень загальною площею 298,8 кв. м на Київщині та Луганщині. Крім того, на дружину записані дві недобудовані квартири загальною площею 112 кв. м у Києві.

Торік Прокудін придбав за 730 тис. грн авто Toyota Land Cruiser 200, 2008 року випуску. Також він їздить на Volkswagen Passat, 2014 року випуску, власницею якого є Дар’я Прокудіна. Дружина прокурора користується автівками, записаними на, ймовірно, її батьків: Honda Civic, 2012 року випуску та Mercedes-Benz ML, 2013 року випуску.

Також у власності Прокудіна – люксовий годинник Hublot Classic Fusion. У 2019 році ця покупка обійшлася прокурору в 190 тис. грн.

Тернопільщина. Віталій Панченко

Екскерівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Віталій Панченко став головним прокурором Тернопільської області фото: Тернопільська обласна прокуратура

Новий прокурор Тернопільської області Віталій Панченко з 2008 року служить в органах військової прокуратури. Обіймав посади слідчого, прокурора та керівника підрозділів у військових прокуратурах Західного і Південного регіонів, а також був старшим слідчим у Львівському гарнізоні. Виконував обов’язки заступника і першого заступника військового прокурора сил Антитерористичної операції. Перед новим призначенням працював на керівних посадах у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Зарплата Панченка у 2024 році склала 1,55 млн грн, ще 15 тис. – соціальні виплати. Його дружина Ольга Клименко-Панченко отримала 48,8 тис. грн пенсії, 20 тис. процентів і 10,7 тис. соцвиплат. На банківських рахунках подружжя зберігало 607,1 тис. грн, $24,8 тис., 2,6 тис. євро; готівкою – $72 тис., 2 тис. євро.

У власності подружжя – чотири квартири загальною площею 234,42 кв. м у Тернополі, Києві та в селі Софіївська Борщагівка на Київщині. Одна з них – недобудована. Також у сім’ї є гараж у Києві та автостоянка в Тернополі.

Автопарк Панченків складається з:

Honda Accord, 2011 року випуску, придбаний за 495 тис. грн;

Subaru Forester, 2017 року випуску, куплений за 693 тис. грн;

Hyundai Getz, 2008 року випуску, за 81,7 тис. грн.

Дніпропетровщина. Юрій Папуша

Керівництво прокуратури змінилося і на Дніпропетровщині. Головним прокурором регіону став Юрій Папуша. Правоохоронець має досвід роботи у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сферах Південного регіону. У 2021 році він був заступником військового прокурора Одеського гарнізону, у військовій прокуратурі Південного регіону України. А до нового призначення обіймав посаду заступника керівника Чорноморської окружної прокуратури Одеської області.

Згідно з декларацією Папуші, його зарплата торік склала 1,16 млн грн. А дружина Анастасія заробила 520 тис. грн на продажі машини та 177,3 тис. грн на фермерському господарстві «Агрохолдинг 2007». Сама вона володіє ТОВ «ЮР-Агро Груп» та часткою ТОВ «Агро-Олімп 2006».

Подружжя зберігало 4,7 тис. грн на банківському рахунку і $72,3 тис. готівкою.

Сім’я проживає у квартирі площею 81 кв. м в Одесі. Житло належить громадянці Світлані Чернишевій. Разом із останньою Анастасія Папуша спільно володіє іншою одеською квартирою площею 48,5 кв. м. Крім того, торік прокурор придбав за 77,9 тис. грн земельну ділянку площею 2 га в селі Тимкове на Одещині.

У 2023-му прокурор прикупив Mercedes-Benz GLE 300D, 2019 року випуску. Судячи з декларації, авто обійшлося Папуші в 1,79 млн грн. Нинішня його ціна на ринку стартує від 1,99 млн грн.

Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну прокурор інвестував у різні види криптовалюти. Наразі витратив на це 81,1 тис. грн.

Рівненщина. Андрій Максимчук

Екскерівник Рівненської окружної прокуратури Андрій Максимчук став головним прокурором Рівненщини фото: Андрій Максимчук/Facebook

Прокуратуру Рівненської області очолив Андрій Максимчук. Попри те, що він є уродженцем Львівщини, прокурорську кар’єру ще з 2007 року почав будувати саме на Рівненщині. Працював старшим слідчим, заступником і першим заступником керівника Рівненської окружної прокуратури, а з 2023-го й до нового призначення очолював її.

Торік Максимчук заробив 1,47 млн грн. Його дружина Ірина Бойко-Максимчук, теж співробітниця Рівненської обласної прокуратури, отримала 1,05 млн грн і 29,3 тис. грн соцвиплат. Сім’я накопичила 91,2 тис. грн на банківських рахунках і $63 тис. готівкою.

Згідно з декларацією Максимчука, власного житла його сім’я не має. Ось уже як 15 років він разом із дружиною і двома синами користується будинком площею 205 кв. м і 10 сотками землі у Рівному. Нерухомість належить громадянці Ніні Твардовській.

Прокурор користується авто Mercedes-Benz E200, 2017 року випуску, яке є власністю громадянина Віктора Базюка. А дружина з літа минулого року їздить на BMW IX3, 2021 року випуску, власником якого є Віктор Твардовський.

Хмельниччина. Антон Ковальський

З 1 липня головним прокурором Хмельниччини призначено Антона Ковальського фото: Хмельницька обласна прокуратура

Прокурором Хмельниччини призначено Антона Ковальського. Посадовець працює в органах прокуратури з 2011 року. Протягом кар’єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінниччини. З листопада 2021-го й до нового призначення очолював Чернівецьку облпрокуратуру.

Дружина і двоє дітей прокурора мають документи, що дають їм право на тимчасове проживання та захист у Румунії, а також дозвіл на роботу і навчання в Канаді.

За минулий рік Ковальський заробив у Чернівецькій облпрокуратурі 1,77 млн грн. Його дружина-підприємниця отримала 4,05 млн грн. Подружжя тримало 773,4 тис. грн на банківських рахунках та 1,62 млн грн готівкою.

Сім’я орендувала квартиру площею 92 кв. м у Чернівцях, де раніше працював прокурор. У попередній декларації також фігурувала квартира площею 79 кв. м у Вінниці за 2,16 млн грн, яка належить матері прокурора Марії Ковальській. Зазначалося, що прокурор прописаний у ній разом із сім'єю, однак уже у 2024-му це житло зникло з документа. Також у власності дружини – авто Nissan Qashqai, 2019 року випуску за 690 тис. грн.

Вінниччина. Олег Ткаленко

З 1 липня крісло головного прокурора Вінниччини зайняв Олег Ткаленко фото: Viktoria Pokatilova/DW

Крісло головного прокурора Вінниччини зайняв Олег Ткаленко. В органах прокуратури працює з 2007 року. За цей час встиг обійняти керівні посади у прокуратурах Сумської, Вінницької та Київської областей. До нового призначення був заступником керівника Київської облпрокуратури.

У вересні 2021 року ЗМІ помітили Ткаленка на святкуванні дня народження заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Прокурор був одним із перших гостей заходу. Незадовго після приходу Татарова на Банкову Ткаленко став заступником керівника Київської облпрокуратури. До цього ж він працював на Сумщині понад чотири роки.

Згідно з е-декларацією Ткаленка за 2024-й, річна зарплата посадовця склала 1,4 млн грн. Натомість його дружина Олена, зареєстрована як ФОП у Шостці Сумської області, отримала майже 6 млн грн доходів. Подружжя тримало 129,2 тис. грн на банківських рахунках подружжя, ще 2,1 млн грн – готівкою.

Якщо вірити декларації, в самого Олега Ткаленка немає ані нерухомості, ані машини. А от дружина володіє трьома земельними ділянками на Вінниччині та Сумщині і гаражем у столиці. Подружжя разом із дочкою проживає в київській квартирі площею 122,7 кв. м, записаній на Валерія Ткаленка (ймовірно, батька прокурора). Житло придбане у 2021 році за 1,8 млн грн.

На початку повномасштабної війни Олена Ткаленко стала власницею BMW X5, 2022 року випуску за 2,3 млн грн. Крім того, у 2023-му деякий час користувалася ще одним люксовим авто – Audi Q4, 2023 року випуску. Утім, в останній декларації цієї автівки вже немає.

Харківщина. Аміл Омаров

Новим керівником Харківської облпрокуратури став Аміл Омаров фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська облпрокуратура також отримала нового керівника. Ним став Аміл Омаров, уродженець Баку. Силовик працює в органах прокуратури Харкова та області з 2008 року. У 2015-му він недовгий час був одним із перших 70 детективів тільки-но створеного тоді Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але згодом повернувся до Харківської місцевої прокуратури. З 2021 року й до нового призначення Омаров очолював Шевченківську окружну прокуратуру Харкова.

За свою кар’єру посадовець устиг втрапити в низку скандалів. Один із них стосується пожежі на ювелірній фабриці в Харкові у 2014 році, яка забрала життя восьми співробітників. Омаров був старшим прокурором у цій справі. Місцеві журналісти стверджували, ніби слідство приховало частину відеодоказів, через що керівництво фабрики відбулося лише умовним вироком.

Крім того, у 2016-му Омаров на посаді заступника керівника Харківської місцевої прокуратури відправив керівництву Харківського національного університету радіоелектроніки лист, у якому заявив, що ректор даремно звільнив трьох проректорів, серед яких був родич Омарова.

На початку 2025-го прокурор претендував на посаду керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ), але не пройшов конкурс. Саме тоді журналісти «Схем» звернули увагу: у його дисертації, захищеній 2017 року, чимало разів цитувалися наукові роботи Олега Татарова.

За минулий рік Омаров заробив 1,47 млн грн у прокуратурі та 22 тис. грн як викладач Харківського національного університету ім. Каразіна. Разом із дружиною прокурор зберігає 226,4 тис. грн і $8 тис. на банківських рахунках; ще $27 тис. – готівкою.

Омаров володіє будинком площею 56,3 кв. м вартістю 106 тис. грн. Але проживає з дружиною і двома дітьми у квартирі площею 134,3 кв. м за 779 тис. грн, власником якої є батько прокурора Азад Омаров, був радником голови Ради міністрів Криму та радником глави Харківської облдержадміністрації за часів президентства Віктора Ющенка. Крім того, Омаров-молодший користується автомобілем Toyota Camry, 2017 року випуску за 683 тис. грн, який також належить батькові.

Івано-Франківщина. Антон Войтенко

Ексзаступник Генерального прокурора Антон Войтенко очолив Івано-Франківську облпрокуратуру фото: Офіс Генерального прокурора

Новим прокурором Івано-Франківської області став Антон Войтенко. Посадовець розпочав кар’єру у 2007 році. Спочатку працював в органах військової прокуратури Центрального регіону України, де дослужився до начальника управління процесуального керівництва. З січня до вересня 2020 року був прокурором Рівненської області. Наступні три роки керував прокуратурою Львівщини, а з січня 2023 року й до нового призначення був заступником генерального прокурора.

За минулий рік Войтенко отримав 1,56 млн грн зарплати, 22,3 тис. грн відсотків та пільгу в розмірі 29,7 тис. грн. Тим часом його дружина-підприємиця Тетяна заробила 835,8 тис. грн та одержала 25,2 тис. грн соціальних виплат. Подружжя накопичило на банківських рахунках 298,9 тис. грн і $5,4 тис.; готівкою – 100 тис. грн і $24,8 тис.

Судячи з декларації посадовця, Войтенки не мають власного житла. Разом із дружиною і трьома доньками прокурор з вересня 2022 року проживає в орендованому будинку площею 110 кв. м у селі Липники Львівської області. Також з 2023-го Войтенко орендує квартиру площею 36,8 кв. м у Києві. Однак усі члени сім’ї прописані в Житомирі, у квартирі площею 80,9 кв. м, яка належить Міністерству оборони України.

Через кілька місяців після повномасштабного вторгнення прокурор придбав Toyota RAV4, 2019 року випуску за 910 тис. грн. Ціна відповідає ринку.

Запорізька область. Ярослав Михальчук

Новим керівником Запорізької облпрокуратури призначено Ярослава Михальчука фото: Запорізька обласна прокуратура

Новим керівником Запорізької облпрокуратури став Ярослав Михальчук. Він розпочав службу в органах прокуратури у 2014 році. Обіймав посади заступника прокурора Маріупольського гарнізону та прокурора Сумського гарнізону Об’єднаних сил. Керував Маріупольською прокуратурою №1, а згодом – одним із управлінь Донецької облпрокуратури. Займав посаду першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Із лютого 2025-го й до нового призначення працював першим заступником керівника Запорізької облпрокуратури.

За минулий рік Михальчук заробив 1,5 млн грн. Його заощадження – 2,1 тис. грн на банківському рахунку і $39 тис. готівкою.

Судячи з декларації, у власності прокурора немає жодного об’єкта нерухомості. Посадовець орендує дві квартири загальною площею 159 кв. м у Дніпрі. Прописаний разом із сином у відомчому житлі Міноборони в Сумах – кімнаті площею 18 кв. м. А другий син Михальчука користується будинком площею 50 кв. м у місті Чортків Тернопільської області.

Власного авто прокурор також не має, однак із 2022 року їздить на Audi A6, 2016 року випуску і вартістю 845 тис. грн. Зазначається, що ця машина належить громадянину Богдану Юрчаку.

Чернівецька область. Віктор Логачов

Чернівецьку облпрокуратуру на початку липня очолив Віктор Логачов фото: Чернівецька обласна прокуратура

Чернівецьку облпрокуратуру очолив Віктор Логачов, прокурор зі стажем у понад 15 років. З кінця 2009-го й до 2014-го працював в органах прокуратури Луганщини. А після окупації Луганська перейшов на роботу у столицю, де обіймав керівні посади. Зокрема, з весни 2021-го й до нового призначення очолював Дарницьку окружну прокуратуру Києва.

Торік Логачов заробив 1,45 млн грн. Готівкою він тримав $34,5 тис. При цьому дружина Анна Логачова не мала ані доходів, ані заощаджень.

У власності сім’ї – чотири квартири загальною площею 196 кв. м у Луганську. Нерухомість частково записана на дружину та батьків прокурора. Родина проживала у київській квартирі площею 106 кв. м, рівноправними власниками якої є подружжя Логачових та троє синів. Крім того, дружині належить половина офісу площею 43 кв. м у Луганську.

Миколаївщина. Ігор Домущей

До нового призначення Ігор Домущей очолював Одеську обласну прокуратуру фото: Одеська обласна прокуратура

Отримала нового прокурора і Миколаївщина. Посаду обійняв Ігор Домущей, який має 27 років стажу в органах прокуратури. Починав кар’єру в Миколаївській області, де пройшов шлях від слідчого до заступника обласного прокурора. Працював також у прокуратурах Запорізької та Одеської областей, зокрема, очолював Болградську окружну прокуратуру. Влітку 2023-го став керівником Черкаської облпрокуратури, а вже восени того ж року перевівся на аналогічну посаду на Одещині, де працював до нового призначення.

За минулий рік Домущей отримав 1,97 млн грн зарплати в Одеській облпрокуратурі та 84,1 тис. грн пенсії. На його банківських рахунках зосереджено 199,4 тис. грн. Ще $15 тис. прокурор зберігав готівкою. Водночас його дружина Лариса не мала ані копійки доходів чи заощаджень.

Варто зазначити, що 49-річний Ігор Домущей отримує пенсію за вислугою років, а не через інвалідність. Утім, саме під його керівництвом Одеська обласна прокуратура опинилася у трійці лідерів за кількістю прокурорів з інвалідністю.

У спільній власності дружини прокурора і дочки – квартира площею 88,4 кв. м в Одесі, придбана у 2020 році за 1,79 млн грн. Крім того, під кінець минулого року Домущей почав орендувати два паркомісця у ТОВ «Паркінг Плюс». Під час повномасштабної війни прокурор придбав авто Volkswagen Touareg, 2015 року випуску за 933,3 тис. грн.

Черкащина. Володимир Пономаренко

Екскерівник Броварської окружної прокуратури Володимир Пономаренко став головним прокурором Черкащини фото: Черкаська обласна прокуратура

Новопризначений головний прокурор Черкаської області Володимир Пономаренко працює в органах прокуратури з 2013 року. Зокрема, був начальником Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури, начальником відділу Бориспільської місцевої прокуратури. Згодом очолив Миргородську місцеву прокуратуру на Полтавщині, а з 2021 року й до нового призначення був керівником Броварської окружної прокуратури.

Згідно з останньою декларацією Пономаренка, його річна зарплата становила 1,41 млн грн. На банківських рахунках подружжя зберігає 61,6 тис. грн, готівкою – 300 тис. грн.

Якщо вірити декларації, єдина нерухомість у власності посадовця – це 10 соток землі у селі Чайки на Київщині. А мешкав він із дружиною і двома доньками у квартирі площею 83,5 кв. м у Броварах Київської області, що належить громадянину Олександру Лиманцю. Також прокурор користувався паркомісцем у Броварах і їздив на автівці Toyota Corolla, 2010 року випуску, купленій понад 10 років тому за 115 тис. грн.

Чернігівщина. Сергій Дейнека

Крісло керівника Чернігівської облпрокуратури дісталося Сергію Дейнеці. З 2003 року посадовець почав працювати в органах прокуратури на Луганщині, де дослужився до начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Луганської області.

У 2014-2015 роках Дейнека мобілізувався до ЗСУ, після чого повернувся на посаду прокурора. У 2017-му очолив місцеву прокуратуру №2 Києва, а з 2021-го й до нового призначення керував Дніпровською окружною прокуратурою Києва.

Торік зарплата Дейнеки становила 1,6 млн грн. Його дружина Анна отримала 10,3 тис. грн соціальної допомоги.

Якщо вірити декларації, родина прокурора не має ані заощаджень, ані власного житла. Подружжя разом із трьома дітьми проживає в орендованій київській квартирі площею 56 кв. м. Четверта дитина теж мешкає у столиці, у квартирі родички Олени Дейнеки площею 97,7 кв. м. Також подружжя користується кімнатою в гуртожитку Державного інституту управління та економіки водних ресурсів.

За два дні до повномасштабного вторгнення в Україну прокурор взяв позику в розмірі 250 тис. грн, а ще через рік придбав авто Toyota RAV4, 2014 року випуску за 320 тис. грн. Зараз на ринку така машина коштує від 540 тис. грн.

Єлизавета Жабська, «Главком»