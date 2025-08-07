Головна Країна Суспільство
Заробіток на чужому горі: аферистка обіцяла повернути тіло загиблого воїна

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Заробіток на чужому горі: аферистка обіцяла повернути тіло загиблого воїна
Шахрайка запевняла, що зможе домовитися про повернення тіла загиблого воїна із окупованої території Донеччини
фото з відкритих джерел

Жителька Тернопільщини отримала 3000 доларів США за вплив на прийняття рішення про повернення тіла загиблого з окупованої території

Жительці одного з сіл Тернопільського району повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Про це пише «Главком» з посиланням на обласну прокуратуру.

За даними слідства, у жовтні 2024 року жінка сконтактувала із родиною загиблого військовослужбовця, тіло котрого перебувало на тимчасово окупованій території Донеччини. Вона запевнила родичів, що перебуває у гарних стосунках з військовослужбовцями одного з підрозділів, які можуть посприяти у поверненні тіла загиблого із окупованої території Донеччини. Свої «послуги» вона оцінила у $5000.

Також жінка повідомила, що одразу їй треба надати частину неправомірної вигоди у розмірі $3000, а решту вже після доставлення тіла на підконтрольну територію України. Дружина загиблого передала підозрюваній необхідну суму, одночасно звернувшись до правоохоронців.

Тіло загиблого після проведення додаткової судово-медичної експертизи повернули родині на початку червня 2025 року. Підозрювана, як наголошується, до цього не мала жодного стосунку, натомість просто вирішила заробити на чужому горі.

Наразі, як повідомляється, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, російська сторона підкидає тіла своїх громадян під час обміну загиблими. Серед переданих тіл знаходять навіть тих, хто мав при собі російські паспорти.

До слова, під час ідентифікації тіл загиблих, які Росія передає в межах репатріації, нерідко трапляються випадки, коли в одному мішку знаходять останки кількох різних людей. 

Теги: прокуратура шахрайство ЗСУ смерть Тернопільщина афера

