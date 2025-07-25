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Правоохоронці ліквідували 23 шахрайські кол-центри на Львівщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Правоохоронці ліквідували 23 шахрайські кол-центри на Львівщині
Прокурори Львівщини ліквідували 23 шахрайські кол-центри
фото: Львівська обласна прокуратура

Слідчі дії тривають

Прокурори Львівської обласної прокуратури провели масштабну операцію, у результаті якої на Львівщині припинено діяльність 23 шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що організовані групи осіб використовували орендовані офісні приміщення для створення розгалуженої інфраструктури фіктивних грошових сервісів.

Слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних колл-центрів.
Слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних колл-центрів.
фото: Львівська обласна прокуратура

Під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ вони схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах.

Фактично зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема, жителів європейських країн.

Тривають слідчі дії
Тривають слідчі дії
фото: Львівська обласна прокуратура

«Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад тисячу системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази. Слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних колл-центрів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Нацполіція у спільній міжнародній операції з чеськими правоохоронцями ліквідувала масштабну мережу кол-центрів. Учасники угруповання шахрайським способом заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу.

Правоохоронці на території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей провели обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрі.

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Теги: прокуратура шахрайство

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Кримінал

Правоохоронці ліквідували 23 шахрайські кол-центри на Львівщині
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